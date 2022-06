Nicolás Marichal, un jugador de confianza para Pablo Repetto desde su llegada a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tiene un zaguero de la casa que cada vez está más afianzado en la oncena inicial: Nicolás Marichal. El oriundo de Sarandí del Yi tiene 21 años y ya suma 55 partidos oficiales con el conjunto tricolor en los que ha estado desde el arranque en 52 oportunidades.

Junto con Leonardo Coelho han formado una dupla confiable para el técnico Pablo Repetto, que les retribuye la confianza con minutos compartidos en cancha. ¿Cómo se traduce en el campo? Marichal ha sido titular en 20 de los 21 partidos jugados por el albo en 2022 entre Torneo Apertura, Copa Libertadores, la final de la Supercopa y el debut con victoria en el Torneo Intermedio. El único juego en el que no dijo presente fue ante Plaza Colonia por suspensión.

Su regularidad en el juego ha potenciado los rumores de una posible salida del jugador al exterior, pero el propio futbolista se ha encargado de desmentirlo en diálogo con Quiero fútbol, donde expresó: “He visto en redes el rumor de mi salida, pero estoy bien y feliz en Nacional, estar en Primera es lo que siempre quise. Hoy me siento con mucha confianza y no me quiero ir del club, quiero ganar todo con Nacional y después ver qué pasa”.

La constancia del zaguero en la oncena cobra importancia porque desde la llegada de Repetto el cambio ha sido lo habitual cuando se trata de elegir a los titulares. Por diferentes razones que incluyen lesiones, suspensiones y decisiones tácticas, el DT ha colocado 19 formaciones iniciales en 21 partidos oficiales.

Además, es el segundo jugador con más minutos jugados con 1707 acumulados. Por su parte, el que lidera la lista de constancia es Felipe Carballo, que suma 1828 minutos contando el último juego.