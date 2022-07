Nico Schiappacasse: "El objetivo es levantar cabeza y seguir adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Schiappacasse no juega de manera oficial desde mayo de 2021 cuando defendiendo a Peñarol sufrió una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas durante mucho tiempo.

Mientras estaba en la etapa final de su recuperación el futbolista fue detenido por la Policía en Maldonado en un punto de control de la ruta 9 mientras se dirigía a ver el clásico entre Nacional y Peñarol. Durante la revisión, la Policía encontró una pistola 9 mm envuelta en un buzo que el jugador llevaba en su falda, con ocho municiones.

Con arresto domiciliario se le permitió entrenar y jugar y su primer equipo fue El Tanque Sisley, pero luego de que el club decidiera no presentarse, le llegó la chance de hacerlo en Miramar Misiones, club con el que las últimas horas disputó un amistoso.

Schiappacasse tuvo minutos frente a Fénix para el equipo que milita en la Segunda División y que es actualmente dirigido por Martín García.

A su vez, el Chapa aprovechó sus redes sociales para hacer una reflexión del momento que está viviendo donde se resaltan dos palabras: "Aprendí" y "Seguír adelante".

"Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante", expresó el futbolista.