Nacional 3-1 Wanderers: mirá los goles del tricolor, que quedó segundo y le puso toda la presión a Liverpool

Redacción El País

Luego del vertiginoso partido de Copa Libertadores en Porto Alegre frente a Inter, Nacional salió nuevamente a escena en la Liga AUF Uruguaya y tras vencer a Wanderers por 3 a 1 en el Gran Parque Central, quedó segundo en el Torneo Apertura.

El equipo de Pablo Peirano, que empató 3-3 en Brasil el martes, volvió al triunfo en el ámbito doméstico y sumó el cuarto consecutivo en el plano local para quedar a un punto de Liverpool, que lidera este certamen con 26 unidades, mientras que el tricolor está ahora con 25 cuando le quedan dos partidos por disputar.