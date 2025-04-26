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El País Ovación Fútbol

Nacional 3-1 Wanderers: mirá los goles del tricolor, que quedó segundo y le puso toda la presión a Liverpool

Con un doblete del Diente López y un golazo de Luciano Boggio, el equipo de Pablo Peirano superó al de Juan Manuel Martínez, que descontó con un tanto de Rodrigo Rivero de penal en el GPC.

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Nicolás López celebra su doblete en Nacional frente a Wanderers en el Gran Parque Central.
Nicolás López celebra su doblete en Nacional frente a Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Estefania Leal.

Redacción El País
Luego del vertiginoso partido de Copa Libertadores en Porto Alegre frente a Inter, Nacional salió nuevamente a escena en la Liga AUF Uruguaya y tras vencer a Wanderers por 3 a 1 en el Gran Parque Central, quedó segundo en el Torneo Apertura.

El equipo de Pablo Peirano, que empató 3-3 en Brasil el martes, volvió al triunfo en el ámbito doméstico y sumó el cuarto consecutivo en el plano local para quedar a un punto de Liverpool, que lidera este certamen con 26 unidades, mientras que el tricolor está ahora con 25 cuando le quedan dos partidos por disputar.

95' | ¡Final del partido!

Nacional venció a Wanderers por 3 a 1 en el Gran Parque Central y quedó como único escolta de Liverpool en el Torneo Apertura.

94' | ¡Gol de Nacional!

Wanderers salió mal del fondo como en casi todo el encuentro, Petit presionó, le quedó la pelota a Nicolás López, quien se la dejó otra vez a Gonzalo y este habilitó al Diente, que dejó de cara al gol a Luciano Boggio y el volante definió notable para el definitivo 3-1 de Nacional.

Luciano Boggio celebra su gol en el partido entre Nacional y Wanderers.
Luciano Boggio celebra su gol en el partido entre Nacional y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

93' | ¡Gol de Wanderers!

Rodrigo Rivero anotó de penal el descuento de Wanderers tras la falta que Coates le había cometido a Leandro Zazpe.

92' | Penal de Sebastián Coates sobre Leandro Zazpe

Por primera vez en todo el partido, el lateral izquierdo de Wanderers pisó el área, amagó y el capitán de Nacional lo bajó. Andrés Matonte no dudó en cobrar penal.

90' | Se van a jugar 4 minutos más

Andrés Matonte adicionó 4 minutos en el Gran Parque Central, donde Nacional le está ganando 2-0 a Wanderers.

78' | Probó desde lejos Rómulo Otero

El venezolano Rómulo Otero tuvo un tiro libre lejano pero que trajo peligro para Mauro Silveira, que la terminó mandando al córner.

74' | Probó Rivero desde lejos y atajó Mejía

Rodrigo Rivero recibió por el callejón central y sacó un fuerte remate que contuvo bien ubicado Luis Mejía. Wanderers hizo cambios pero no llega con peligro y además, sufre en cada ataque de Nacional.

59' | Probó Yonathan Rodríguez desde lejos: afuera

Yonathan Rodríguez, quien ingresó por Christian Oliva, ganó metros y dominó la pelota para sacar un fuerte remate en la puerta del área de Wanderers pero afuera.

50' | ¡Gol de Nacional!

Rodrigo Rivero despejó al medio, para donde jamás se debe despejar y Nacional aprovechó ese regalo. La pelota derivó para Diego Herazo dentro del área y el colombiano, ante la salida de Mauro Silveira, la mandó al medio y ahí apareció Nicolás López para mandarla a guardar, anotar su doblete y empezar a liquidar el partido para el tricolor.

48' | Tuvo el empate Wanderers y atajón de Luis Mejía

Wanderers hilvanó una muy buena jugada en la ofensiva que derivó con un centro de Nicolás Ferreira que conectó con un gran remate Joaquín Zeballos pero Luis Mejía se lució para evitar el empate.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Nacional le está ganando 1-0 a Wanderers en el Gran Parque Central.

Andrés Matonte en el partido entre Nacional y Wanderers.
Andrés Matonte en el partido entre Nacional y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

45' + 3' | ¡Final del primer tiempo!

Se terminó la primera parte en el Gran Parque Central, donde Nacional domina el trámite y con gol del Diente Nicolás López le está ganando 1-0 a Wanderers, resultado que le deja como único escolta de Liverpool en el Torneo Apertura.

45' | ¡Gol de Nacional!

Pelota larga, Herazo se la bajó a Nicolás López de cabeza entre los centrales de Wanderers y el Diente, ya dentro del área, definió por arriba de Mauro Silveira para anotar un golazo y poner el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR ya que en primera instancia, el asistente Franco Mieres había levantado el banderín por fuera de juego pero el atacante de Nacional estaba habilitado.

Lucas Villalba y el Diente López celebran un gol de Nacional ante Wanderers.
Lucas Villalba y el Diente López celebran un gol de Nacional ante Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

44' |Oliva pudo ser perfectamente expulsado

Ya jugando con amarilla, Christian Oliva le cometió una fuerte infracción a Francisco Cerro que bien pudo costarle la segunda amonestación y por ende, la expulsión al volante de Nacional, pero Andrés Matonte desestimó la incidencia.

43' | Boggio y otra chance para Nacional en ataque

Otra pelota de Nacional en la ofensiva que le quedó a Luciano Boggio y el volante sacó un fuerte remate que obligó a una buena atajada de Mauro Silveira.

39' | Amarilla para el Diente López, que llegó a la quinta

Una falta del Diente Nicolás López en la mitad de la cancha contra Joaquín Zeballos cuando Wanderers pretendía salir a la ofensiva, le costó la amonestación al atacante de Nacional que llegó a la quinta amarilla y no estará en la fecha 14 frente a Cerro.

33' | Probó desde lejos Jeremía Recoba

Luego de recibir un saque de banda por izquierda, Jeremía Recoba enfiló hacia el medio y desde lejos sacó un fuerte remate que pasó cerca del palo derecho del arco de Mauro Silveira.

Jeremía Recoba en el encuentro entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.
Jeremía Recoba en el encuentro entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

28' | Se armó un entrevero y Matonte mostró amarillas

Christian Oliva tuvo un encontronazo con Nicolás Ferreira en la mitad de la cancha y de inmediato llegó Emiliano García, tuvieron un cruce fuerte de palabras y acusaciones y el árbitro Andrés Matonte terminó amonestado al zaguero de Wanderers y al volante de Nacional.

El tumulto que generó una amarilla para Christian Oliva y Emiliano García.
El tumulto que generó una amarilla para Christian Oliva y Emiliano García.
Foto: Estefanía Leal.

20' | Gran cierre y lujito de Sebastián Coates

Sebastián Coates cortó un ataque del Bohemio tras una pelota que perdió Luciano Boggio y salió de manera elegante con caño incluido para levantar los aplausos de todo el Gran Parque Central.

16' | Tuvo el primero Diego Herazo

Lucas Villalba ya comenzó a desnivelar en velocidad por la derecha del ataque de Nacional y tras mandar una pelota al área, el Diente la aguantó bárbaro y lo dejó a Diego Herazo de cara al gol, pero el colombiano no pudo definir bien y se lo perdió. El tricolor ya domina y está cerca de abrir el marcador.

Diego Herazo se lamenta luego de fallar una chance ante Wanderers.
Diego Herazo se lamenta luego de fallar una chance ante Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

11' | Respondió Nacional tras error defensivo de Wanderers

Luego de un flojo inicio, Nacional tuvo su primera chance y fue tras una mala salida del fondo de Wanderers. La jugaron mal con el pie y robó Jeremía Recoba, quien se la dejó al Diente López y este sacó un fuerte remate rastrero que contuvo Mauro Silveira en dos tiempos.

Nicolás López en el partido entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.
Nicolás López en el partido entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

6' | La primera fue para Wanderers en el GPC

Gran cambio de frente de Ferreira para Santiago Guzmán, quien controló y sacó un remate cruzado que se fue cerca del palo izquierdo del arco de Luis Mejía. Fue la primera llegada del partido y la protagonizó Wanderers, la visita.

¡Empezó el partido!

Ya están jugando Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Lucas Villalba en el partido entre Nacional y Wanderers.
Lucas Villalba en el partido entre Nacional y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional 3-1 Wanderers

TORNEO APERTURA

Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Nicolás Tarán, Franco Mieres.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonathan Fuentes y Horacio Ferreiro.

Nacional
Luis Mejia
Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez
Luciano Boggio, Christian Oliva (54’, Yonathan Rodríguez)
Lucas Villalba (71’, Bruno Arady), Nicolás López, Jeremía Recoba (71’, Rómulo Otero)
Diego Herazo (62’, Gonzalo Petit)
D.T. Pablo Peirano.

Wanderers
Mauro Silveira
Sebastián Figueredo, Emiliano García, Mateo Acosta, Leandro Zazpe
Pablo Lima, Bruno Veglio (65’, Nicolás Royón), Francisco Cerro (81’, Guillermo Wagner), Santiago Guzmán (45’, Rodrigo Rivero)
Nicolás Ferreira (73’, Tabaré Viudez), Joaquín Zeballos (65’, Esteban Crucci)
D.T. Juan Manuel Martínez.

Goles: 45’, 50’ Nicolás López, 94’ Luciano Boggio (N); 93’ Rodrigo Rivero de penal (W).

Amarillas: 28’ Christian Oliva, 39’ Nicolás Lòpez (N); 28’ Emiliano García, 38’ Leandro Zazpe (W).

Luciano Boggio en el partido entre Nacional y Wanderers.
Luciano Boggio en el partido entre Nacional y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

Se cerró el calentamiento previo de los dos equipos en el Gran Parque Central

Tanto Nacional como Wanderers, ya cerraron el calentamiento previo en el campo de juego del Gran Parque Central y desde las 20:15 habrá fútbol con el arbitraje de Andrés Matonte.

El plantel de Wanderers haciendo el calentamiento previo en el GPC.
El plantel de Wanderers haciendo el calentamiento previo en el GPC.
Foto: Estefanía Leal.

Wanderers también confirmó el equipo para visitar a Nacional con algunos cambios

Juan Manuel Martínez definió los 11 para salir a jugar en el Gran Parque Central. El técnico de Wanderers mete cambios respecto al equipo que enfrentó hace siete días a Peñarol en el Viera.

La hinchada de Nacional también tiene los trapos prontos en las cabeceras del Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional van llegando de a poco al Gran Parque Central para vivir una noche de fútbol en la que su equipo enfrentará a Wanderers desde la hora 20:15.

El vestuario de Nacional está pronto y espera por los jugadores del equipo que dirige Pablo Peirano

En sus redes sociales, Nacional mostró la camiseta ya pronta en el vestuario del Gran Parque Central a la espera del encuentro frente a Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Los convocados de Wanderers para ir al Gran Parque Central para jugar frente a Nacional desde las 20:15

Juan Manuel Martínez tiene su plantel definido para ir en busca de cortar la mala racha de siete juegos sin triunfos en el Torneo Apertura. Wanderers no gana desde el 10 de marzo, día en el que derrotó 3-0 a Cerro Largo en la quinta fecha de este certamen.

Los convocados de Nacional para recibir a Wanderers en el Gran Parque Central

Para este encuentro, el entrenador de Nacional, Pablo Peirano, convocó a 22 futbolistas para la fecha 13 del Torneo Apertura sin sorpresas. Regresa Franco Catarozzi al plantel y sigue sin aparecer Rodrigo Mederos.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Nacional y Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura?

El encuentro que desde la hora 20:15 disputarán Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura se puede ver en vivo a través de la señal de cable de VTV Plus y también por streaming mediante la plataforma digital de Disney+.

Una persona con una cámara en el Gran Parque Central.
Una persona con una cámara en el Gran Parque Central.
Foto: Archivo El País.

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Nacional y Wanderers por el Torneo Apertura!

El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:15 protagonizarán Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.

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