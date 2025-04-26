Nacional 3-1 Wanderers: mirá los goles del tricolor, que quedó segundo y le puso toda la presión a Liverpool

Redacción El País
Luego del vertiginoso partido de Copa Libertadores en Porto Alegre frente a Inter, Nacional salió nuevamente a escena en la Liga AUF Uruguaya y tras vencer a Wanderers por 3 a 1 en el Gran Parque Central, quedó segundo en el Torneo Apertura.
El equipo de Pablo Peirano, que empató 3-3 en Brasil el martes, volvió al triunfo en el ámbito doméstico y sumó el cuarto consecutivo en el plano local para quedar a un punto de Liverpool, que lidera este certamen con 26 unidades, mientras que el tricolor está ahora con 25 cuando le quedan dos partidos por disputar.
De mano de un inspirado Nicolás López, autor de dos goles, @Nacional le ganó 3 a 1 a @mwfc_oficial en el Gran Parque Central. El tricolor se ubicó en la segunda posición, un punto por detrás del líder, @LiverpoolFC1915, y se ilusiona con conquistar el Apertura. pic.twitter.com/RUO3tnrtd8— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 27, 2025
95' | ¡Final del partido!
Nacional venció a Wanderers por 3 a 1 en el Gran Parque Central y quedó como único escolta de Liverpool en el Torneo Apertura.
94' | ¡Gol de Nacional!
Wanderers salió mal del fondo como en casi todo el encuentro, Petit presionó, le quedó la pelota a Nicolás López, quien se la dejó otra vez a Gonzalo y este habilitó al Diente, que dejó de cara al gol a Luciano Boggio y el volante definió notable para el definitivo 3-1 de Nacional.
93' | ¡Gol de Wanderers!
Rodrigo Rivero anotó de penal el descuento de Wanderers tras la falta que Coates le había cometido a Leandro Zazpe.
92' | Penal de Sebastián Coates sobre Leandro Zazpe
Por primera vez en todo el partido, el lateral izquierdo de Wanderers pisó el área, amagó y el capitán de Nacional lo bajó. Andrés Matonte no dudó en cobrar penal.
90' | Se van a jugar 4 minutos más
Andrés Matonte adicionó 4 minutos en el Gran Parque Central, donde Nacional le está ganando 2-0 a Wanderers.
78' | Probó desde lejos Rómulo Otero
El venezolano Rómulo Otero tuvo un tiro libre lejano pero que trajo peligro para Mauro Silveira, que la terminó mandando al córner.
74' | Probó Rivero desde lejos y atajó Mejía
Rodrigo Rivero recibió por el callejón central y sacó un fuerte remate que contuvo bien ubicado Luis Mejía. Wanderers hizo cambios pero no llega con peligro y además, sufre en cada ataque de Nacional.
59' | Probó Yonathan Rodríguez desde lejos: afuera
Yonathan Rodríguez, quien ingresó por Christian Oliva, ganó metros y dominó la pelota para sacar un fuerte remate en la puerta del área de Wanderers pero afuera.
50' | ¡Gol de Nacional!
Rodrigo Rivero despejó al medio, para donde jamás se debe despejar y Nacional aprovechó ese regalo. La pelota derivó para Diego Herazo dentro del área y el colombiano, ante la salida de Mauro Silveira, la mandó al medio y ahí apareció Nicolás López para mandarla a guardar, anotar su doblete y empezar a liquidar el partido para el tricolor.
48' | Tuvo el empate Wanderers y atajón de Luis Mejía
Wanderers hilvanó una muy buena jugada en la ofensiva que derivó con un centro de Nicolás Ferreira que conectó con un gran remate Joaquín Zeballos pero Luis Mejía se lució para evitar el empate.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Nacional le está ganando 1-0 a Wanderers en el Gran Parque Central.
45' + 3' | ¡Final del primer tiempo!
Se terminó la primera parte en el Gran Parque Central, donde Nacional domina el trámite y con gol del Diente Nicolás López le está ganando 1-0 a Wanderers, resultado que le deja como único escolta de Liverpool en el Torneo Apertura.
45' | ¡Gol de Nacional!
Pelota larga, Herazo se la bajó a Nicolás López de cabeza entre los centrales de Wanderers y el Diente, ya dentro del área, definió por arriba de Mauro Silveira para anotar un golazo y poner el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR ya que en primera instancia, el asistente Franco Mieres había levantado el banderín por fuera de juego pero el atacante de Nacional estaba habilitado.
44' |Oliva pudo ser perfectamente expulsado
Ya jugando con amarilla, Christian Oliva le cometió una fuerte infracción a Francisco Cerro que bien pudo costarle la segunda amonestación y por ende, la expulsión al volante de Nacional, pero Andrés Matonte desestimó la incidencia.
43' | Boggio y otra chance para Nacional en ataque
Otra pelota de Nacional en la ofensiva que le quedó a Luciano Boggio y el volante sacó un fuerte remate que obligó a una buena atajada de Mauro Silveira.
39' | Amarilla para el Diente López, que llegó a la quinta
Una falta del Diente Nicolás López en la mitad de la cancha contra Joaquín Zeballos cuando Wanderers pretendía salir a la ofensiva, le costó la amonestación al atacante de Nacional que llegó a la quinta amarilla y no estará en la fecha 14 frente a Cerro.
33' | Probó desde lejos Jeremía Recoba
Luego de recibir un saque de banda por izquierda, Jeremía Recoba enfiló hacia el medio y desde lejos sacó un fuerte remate que pasó cerca del palo derecho del arco de Mauro Silveira.
28' | Se armó un entrevero y Matonte mostró amarillas
Christian Oliva tuvo un encontronazo con Nicolás Ferreira en la mitad de la cancha y de inmediato llegó Emiliano García, tuvieron un cruce fuerte de palabras y acusaciones y el árbitro Andrés Matonte terminó amonestado al zaguero de Wanderers y al volante de Nacional.
20' | Gran cierre y lujito de Sebastián Coates
Sebastián Coates cortó un ataque del Bohemio tras una pelota que perdió Luciano Boggio y salió de manera elegante con caño incluido para levantar los aplausos de todo el Gran Parque Central.
16' | Tuvo el primero Diego Herazo
Lucas Villalba ya comenzó a desnivelar en velocidad por la derecha del ataque de Nacional y tras mandar una pelota al área, el Diente la aguantó bárbaro y lo dejó a Diego Herazo de cara al gol, pero el colombiano no pudo definir bien y se lo perdió. El tricolor ya domina y está cerca de abrir el marcador.
11' | Respondió Nacional tras error defensivo de Wanderers
Luego de un flojo inicio, Nacional tuvo su primera chance y fue tras una mala salida del fondo de Wanderers. La jugaron mal con el pie y robó Jeremía Recoba, quien se la dejó al Diente López y este sacó un fuerte remate rastrero que contuvo Mauro Silveira en dos tiempos.
6' | La primera fue para Wanderers en el GPC
Gran cambio de frente de Ferreira para Santiago Guzmán, quien controló y sacó un remate cruzado que se fue cerca del palo izquierdo del arco de Luis Mejía. Fue la primera llegada del partido y la protagonizó Wanderers, la visita.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura.
Nacional 3-1 Wanderers
TORNEO APERTURA
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Nicolás Tarán, Franco Mieres.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonathan Fuentes y Horacio Ferreiro.
Nacional
Luis Mejia
Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez
Luciano Boggio, Christian Oliva (54’, Yonathan Rodríguez)
Lucas Villalba (71’, Bruno Arady), Nicolás López, Jeremía Recoba (71’, Rómulo Otero)
Diego Herazo (62’, Gonzalo Petit)
D.T. Pablo Peirano.
Wanderers
Mauro Silveira
Sebastián Figueredo, Emiliano García, Mateo Acosta, Leandro Zazpe
Pablo Lima, Bruno Veglio (65’, Nicolás Royón), Francisco Cerro (81’, Guillermo Wagner), Santiago Guzmán (45’, Rodrigo Rivero)
Nicolás Ferreira (73’, Tabaré Viudez), Joaquín Zeballos (65’, Esteban Crucci)
D.T. Juan Manuel Martínez.
Goles: 45’, 50’ Nicolás López, 94’ Luciano Boggio (N); 93’ Rodrigo Rivero de penal (W).
Amarillas: 28’ Christian Oliva, 39’ Nicolás Lòpez (N); 28’ Emiliano García, 38’ Leandro Zazpe (W).
Se cerró el calentamiento previo de los dos equipos en el Gran Parque Central
Tanto Nacional como Wanderers, ya cerraron el calentamiento previo en el campo de juego del Gran Parque Central y desde las 20:15 habrá fútbol con el arbitraje de Andrés Matonte.
Wanderers también confirmó el equipo para visitar a Nacional con algunos cambios
Juan Manuel Martínez definió los 11 para salir a jugar en el Gran Parque Central. El técnico de Wanderers mete cambios respecto al equipo que enfrentó hace siete días a Peñarol en el Viera.
📲 Así 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 hoy#Dale𝐖𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐫𝐬 | #SomosEl𝐏𝐫𝐚𝐝𝐨 pic.twitter.com/hdRzDv8pWl— Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) April 26, 2025
Nacional tiene el equipo confirmado para enfrentar a Wanderers: los cambios de Pablo Peirano
Pablo Peirano confirmó los 11 de Nacional para enfrentar a Wanderers desde la hora 20:15 por la fecha 13 del Torneo Apertura.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Wanderers 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) April 26, 2025
🏆 @LigaAUF pic.twitter.com/din6XHlSzH
El plantel de Nacional ya llegó al Gran Parque Central para enfrentar a Wanderers por el Torneo Apertura
El tricolor ya está en el escenario de La Blanqueada, donde desde las 20:15 horas se medirá ante Wanderers.
En casa 🏡 pic.twitter.com/xzKXvqbtVu— Nacional (@Nacional) April 26, 2025
La hinchada de Nacional también tiene los trapos prontos en las cabeceras del Gran Parque Central
Los hinchas de Nacional van llegando de a poco al Gran Parque Central para vivir una noche de fútbol en la que su equipo enfrentará a Wanderers desde la hora 20:15.
💙🤍❤️ pic.twitter.com/z2qqlQnNDY— Nacional (@Nacional) April 26, 2025
El vestuario de Nacional está pronto y espera por los jugadores del equipo que dirige Pablo Peirano
En sus redes sociales, Nacional mostró la camiseta ya pronta en el vestuario del Gran Parque Central a la espera del encuentro frente a Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura.
👕 La camiseta del Decano en casa 🏟️ pic.twitter.com/JCmp0M34Y8— Nacional (@Nacional) April 26, 2025
Los convocados de Wanderers para ir al Gran Parque Central para jugar frente a Nacional desde las 20:15
Juan Manuel Martínez tiene su plantel definido para ir en busca de cortar la mala racha de siete juegos sin triunfos en el Torneo Apertura. Wanderers no gana desde el 10 de marzo, día en el que derrotó 3-0 a Cerro Largo en la quinta fecha de este certamen.
🚘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦— Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) April 26, 2025
Yendooo pic.twitter.com/yJPYZlQ4SG
Los convocados de Nacional para recibir a Wanderers en el Gran Parque Central
Para este encuentro, el entrenador de Nacional, Pablo Peirano, convocó a 22 futbolistas para la fecha 13 del Torneo Apertura sin sorpresas. Regresa Franco Catarozzi al plantel y sigue sin aparecer Rodrigo Mederos.
📋 Lista de jugadores convocados para enfrentar esta noche a Wanderers en el Gran Parque Central 💪🏼— Nacional (@Nacional) April 26, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 1️⃣3️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/Gk5PZGdrFY
¿Dónde ver en vivo el partido entre Nacional y Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura?
El encuentro que desde la hora 20:15 disputarán Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura se puede ver en vivo a través de la señal de cable de VTV Plus y también por streaming mediante la plataforma digital de Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Nacional y Wanderers por el Torneo Apertura!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:15 protagonizarán Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central.