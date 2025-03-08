Nacional 3-3 River Plate: el tricolor no pudo seguir de racha y dejó puntos importantes por el camino

Redacción El País

La jornada de sábado de la quinta fecha del Torneo Apertura se

cerró con un encuentro a puro gol en el Estadio Lus Franzini. En la primera jugada del partido, Coates cometió penal sobre De los Santos y él mismo fue el encargado de poner el 1-0 parcial para el Darsenero.

Villalba lo igualó tiempo después tras un cabezazo del capitán tricolor, pero el Darsenero volvió a estar encima en el marcador por el tanto de Inti López. La reacción del equipo de Martín Lasarte fue inmediata con un golazo del Diente López: se sacó de encima la marca y definió con potencia para colocar el 2-2. Ya en el complemento, volvió a celebrar picando la pelota ante la salida del arquero Fabrizio Correa. Luego Christian Almeida cumplió con la ley del ex y anotó el 3-3 definitivo capitalizando un rebote en el área.

El tricolor no pudo seguir de racha y dejó puntos importantes por el camino en el Franzini. Ahora tiene ocho unidades en cinco jornadas del Apertura.