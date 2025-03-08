Nacional 3-3 River Plate: el tricolor no pudo seguir de racha y dejó puntos importantes por el camino

Redacción El País
La jornada de sábado de la quinta fecha del Torneo Apertura se
cerró con un encuentro a puro gol en el Estadio Lus Franzini. En la primera jugada del partido, Coates cometió penal sobre De los Santos y él mismo fue el encargado de poner el 1-0 parcial para el Darsenero.
Villalba lo igualó tiempo después tras un cabezazo del capitán tricolor, pero el Darsenero volvió a estar encima en el marcador por el tanto de Inti López. La reacción del equipo de Martín Lasarte fue inmediata con un golazo del Diente López: se sacó de encima la marca y definió con potencia para colocar el 2-2. Ya en el complemento, volvió a celebrar picando la pelota ante la salida del arquero Fabrizio Correa. Luego Christian Almeida cumplió con la ley del ex y anotó el 3-3 definitivo capitalizando un rebote en el área.
El tricolor no pudo seguir de racha y dejó puntos importantes por el camino en el Franzini. Ahora tiene ocho unidades en cinco jornadas del Apertura.
Esta noche, @nacional y @cariverplateuru empataron 3 a 3 en el Franzini. Los tricolores volvieron a dejar dos puntos por el camino y cometieron errores defensivos que pagaron caro, pese a la muy buena actuación -ya, una costumbre- de Nicolás López. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/VH29bLcQYM— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 9, 2025
90' | ¡Final del partido!
Nacional igualó 3-3 ante River Plate en el Franzini.
85' | ¡Correa salva a River Plate!
Tras un remate potente de Rómulo Otero, el arquero del Darsenero evitó el gol de Nacional con su intervención.
69' | ¡Gol de River Plate!
Llegó el centro desde la izquierda, hubo un cabezazo dentro del área y Christian Almeida capitalizó el rebote para colocar el 3-3 parcial en el Franzini.
56' | ¡Gol de Nacional!
Después de un rebote del arquero, Nicolás López fue más rápido que la defensa del Darsenero y la picó para celebrar el 3-2 del tricolor en el Franzini.
51' | ¡Sorprendió el Darsenero!
Mauro Estol la controló, tuvo espacio e intentó a distancia con un remate potente que se fue por encima del horizontal.
46' | ¡Se vuelve a salvar River Plate!
Nicolás López envió otro pase filtrado para Lucas Villalba, que se proyectó por la banda, llegó al área y definió cruzado, aunque le faltó precisión para poder celebrar.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento Nacional y River Plate en el Franzini.
45' | ¡Final del primer tiempo!
Nacional iguala 2-2 ante River Plate al término de los primeros 45 minutos en el Estadio Luis Franzini.
41' | ¡Se salvó River Plate!
Nicolás López envió un pase filtrado de pura calidad, Lucas Villalba picó al espacio y luego definió con potencia, pero el arquero del Darsenero intervino con solidez y la mandó al tiro de esquina.
34' | ¡Gol de Nacional!
Dos minutos después de que River Plate volviera a ponerse en ventaja, Diente López se sacó a un rival de encima y definió con calidad para colocar el 2-2 en el Franzini.
32' | ¡Gol de River Plate!
Inti López marcó el 2-1 parcial del Darsenero con un toque corto.
18' | ¡Gol de Nacional!
Tras el centro desde la izquierda, Sebastián Coates ganó en el área rival de cabeza y Lucas Villalba definió con un toque corto para poner el 1-1 parcial ante River Plate.
11' | Amarilla para De los Santos
Tras un manotazo sobre Emiliano Ancheta, Juan Cruz de los Santos fue amonestado en River Plate.
5' | ¡Gol de River Plate!
Juan Cruz de los Santos se hizo cargo del penal: definió al medio, Luis Mejía se tiró a su izquierda y el Darsenero se puso en ventaja en el Franzini.
4' | ¡Penal para River Plate!
Coates cometió falta sobre De los Santos y hay penal para el Darsenero en el comienzo del encuentro.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Nacional y River Plate en el Franzini por la quinta fecha del Apertura.
Nacional 3-3 River Plate
Hora: 20:00
Estadio: Luis Franzini.
Televisa: VTV Plus y Disney+.
Árbitros: Hernán Heras, Martín Soppi, Marcos Rosamen y Andrés Martínez.
VAR: Jonathan Fuentes y Andrés Nievas.
Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Luciano Boggio (77′ Rodrigo Mederos), Christian Oliva; Lucas Villalba (77′ Rómulo Otero), Nicolás López, Jeremía Recoba (58′ Bruno Arady); Diego Herazo (58′ Eduardo Vargas). DT: Martín Lasarte.
River Plate: Fabrizio Correa; Juan Quintana, Nicolás Ramos, Christian Almeida, Lucas Camejo (75′ Rodrigo Cabrera), Emiliano Jourdan (68′ Ian López); Mauro Estol, Agustín Vera (68′ Tiziano Correa), Facundo De León; Inti López (78′ Faustino Barone), Juan Cruz De Los Santos. DT: Diego López.
Goles: 5′ Juan Cruz De Los Santos (RP), 19′ Lucas Villalba (N), 32′ Inti López (RP), 34′ Nicolás López (N), 57′ Nicolás López (N), 69′ Christian Almeida (RP).
Amarillas: 12′ Juan Cruz De Los Santos (RP), 21′ Lucas Villalba (N), 28′ Tizian0 Correa (RP), 37′ Christian Oliva (N), 55′ Emiliano Jourdan (RP), 58′ Jeremía Recoba (N), 74′ Inti López (RP), 81′ Damián Frascarelli (RP), Nicolás López (RP), 86′ Fabrizio Correa (RP).
Así está el Franzini a minutos del comienzo del partido
Está todo listo para el comienzo del partido entre Nacional y River Plate por la quinta fecha del Apertura.
El Memo López confirmó el once de River Plate para jugar en el Franzini
El Darsenero jugará ante Nacional con la siguiente oncena que informaron en su cuenta oficial.
🫵🏼 Los once del Memo. pic.twitter.com/F7Yn77u30a— C. A. River Plate (@cariverplateuru) March 8, 2025
El equipo confirmado del Nacional de Martín Lasarte
El tricolor anunció el once inicial para enfrentar a River Plate en sus redes sociales colocando primero el nombre de las madres de los futbolistas.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 River Plate 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) March 8, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 5️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/gFp6ZlG7JV
La iniciativa de Nacional y sus jugadores en el Día de la Mujer
Nacional compartió en sus redes sociales dos camisetas con el tradicional dorsal, pero con los nombres de las madres de los futbolistas debajo, en una iniciativa desarrollada en el Día de la Mujer.
👕 En el partido de hoy, los jugadores enaltecerán la figura de una mujer importante en sus vidas y saldrán a la cancha con los dorsales intervenidos. pic.twitter.com/kcwBQuRdpw— Nacional (@Nacional) March 8, 2025
Las listas de convocados de los equipos de Martín Lasarte y Diego López
Los liderados por Martín Lasarte difundieron la lista de convocados en su cuenta oficial con el destaque del capitán Diego Polenta en primer plano.
🫡 Lista de jugadores convocados para enfrentar a River Plate en el Franzini 💪🏼— Nacional (@Nacional) March 8, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 5️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/LBQ4J2NeK2
Por su parte, los comandados por el Memo López también la difundieron hace apenas algunos minutos.
📌 Lista de convocados para hoy ante Nacional. pic.twitter.com/XeewFE7rn8— C. A. River Plate (@cariverplateuru) March 8, 2025
Dónde ver el partido entre el tricolor y el Darsenero por el Torneo Apertura
El equipo de Martín Lasarte se medirá ante el Darsenero este sábado desde las 20:00 horas y se podrá ver a través de VTV Plus y Disney+.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido que Nacional y River Plate jugarán en el Estadio Luis Franzini!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde la hora 20:00 en el Estadio Luis Franzini jugarán Nacional y River Plate por la cuarta fecha del Torneo Apertura.