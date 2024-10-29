Nacional 4-0 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: el Bolso goleó con doblete de Santander y pasó a semifinales

Redacción El País
Nacional salió a escena este martes en el Gran Parque Central y se metió en semifinales de la Copa AUF Uruguay tras derrotar a Plaza Colonia, al que goleó por 4-0 sin mayores complicaciones.
El compromiso, correspondiente a los cuartos de final del torneo, se dio luego de que ambos clubes superaran la ronda anterior eliminando a Durazno FC y a Piriápolis respectivamente. Fue el primer enfrentamiento contra un equipo profesional para ambos en esta edición.
El estreno de Nacional en la Copa AUF Uruguay había sido ante Frontera Rivera, donde consiguió una goleada por 5-1 como visitante en el Estadio Atilio Paiva Olivera. Posteriormente, venció 4-0 al equipo de Diego Forlán. En la próxima instancia, jugará ante Montevideo City Torque por la semifinal.
El entrenador Martín Lasarte planificó una oncena mixta, con mayoría de suplentes y la presencia de algunos titulares, como Leandro Lozano, Diego Polenta, Lucas Sanabria y Christian Oliva.
El árbitro principal designado fue Antonio García, quien trabajó junto a los asistentes Sebastián Silvera y Carlos Morales. En el VAR estuvieron designados Pablo Silveira y Daniel Fedorczuk (AVAR).
90' ¡Final del partido!
El árbitro no agregó ningún minuto de descuento y el tricolor goleó con doblete de Federico Santander, un gol de Leandro Lozano y otro de Emiliano Velázquez.
88' El Ojito casi la clava al ángulo
Un remate potente del Ojito Rodríguez de zurda se colaba en el ángulo; la elasticidad y rápida respuesta del arquero de Plaza evitó el gol.
71' Buena aparición de Santander
El paraguayo conectó un tiro de esquina del Ojito Rodríguez. Estuvo cerca de convertir el quinto.
55' ¡Gol de Nacional!
Otra buena combinación por derecha entre Galeano y Lozano devino en un pase al medio que le quedó a Gonzalo Petit, quien remató al palo y en el rebote encontró solo a Santander. La empujó y marcó el 4-0.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya están de nuevo en cancha los futbolistas de ambos clubes y la pelota comenzó a rodar. En Nacional hay una modificación y Plaza parte con dos variantes tácticas.
45+1' Final del primer tiempo
El árbitro marcó el final y el equipo tricolor saca una ventaja considerable sobre Plaza Colonia imponiendo condiciones por las bandas para marcharse 3-0 al descanso.
40' Cerca del segundo Santander
Estuvo cerca de sumar el segundo en su cuenta personal el centrodelantero luego de un centro de pelota quieta que partió de los pies del Ojito Rodríguez. El anticipo terminó afuera.
36' ¡Gol de Nacional!
La figura de Leandro Lozano volvió a aparecer por derecha para combinar con Galeano, quien desbordó y buscó en el medio a Santander, que puso el 3-0 con el arco prácticamente libre.
25' ¡Gol de Nacional!
A toda velocidad, Antonio Galeano armó la jugada y la cedió para Leandro Lozano, que remató de primera sin ángulo y contó con la complicidad del golero coloniense.
22' ¡Gol de Nacional!
Leandro Lozano recibió un centro pasado al segundo palo, se acomodó y descargó atrás para Emiliano Velázquez, que la tomó al borde del área y la colgó al segundo palo.
19' Doble tapada espectacular de Francisco Coirolo
Un córner desde la derecha cayó al punto penal para que definiera de derecha el capitán Polenta y tapara notable Coirolo, que en el rebote reaccionó atento a una segunda ejecución de Antonio Galeano.
15' Federico Santander remató de zurda
El paraguayo fue habilitado por el capitán Diego Polenta y giró de espaldas al arco tras acomodar la pelota con el pecho. Definió de zurda, pero fue bloqueado justo a tiempo.
1' Primera complicación coloniense
Un despeje a medias de Diego Polenta derivó en una pelota con posición de remate para Enzo Borges, que ejecutó y fue bloqueado justo a tiempo por Emiliano Velázquez, que la mandó al córner.
Nacional vs. Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay
Nacional: I. Suárez; L. Lozano (59' F. Cairus), E. Velázquez, D. Polenta (59' F. Martínez), M. Antoni; N. Rodríguez, L. Sanabria (45' G. Petit), C. Oliva (59' J. Amaro); A. Galeano, F. Santander, G. González (66' E. Mereles). DT. M. Lasarte.
Plaza Colonia: Francisco Coirolo; Diego Ruiz Díaz, Modibo Traore, Máximo Lorenzi, Lucas Rodríguez (72' E. Redin); Yacouba Meite, Diego Villalba (81' P. García), Joaquín Moreira; Cristian Barros (45' M. Velázquez), Enzo Borges (45' J. Silveira), Nicolás Brun (72' J. García). DT: Sebastián Díaz.
Árbitro. Antonio García.
Asistentes: Sebastián Silvera, Carlos Morales
VAR: Pablo Silveira.
AVAR: Daniel Fedorczuk.
Amarillas: J. Silveira, L. Rodríguez (P).
¡Comenzó el partido!
Ya juegan en el Gran Parque Central Nacional y Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay.
¡Plaza Colonia tiene su 11 confirmado!
El Pata Blanca sale a la cancha con un cuadro alternativo, según lo decidió el entrenador Sebastián Díaz. Va de la siguiente manera: Francisco Coirolo; Diego Ruiz Díaz, Modibo Traore, Máximo Lorenzi, Lucas Rodríguez; Yacouba Meite, Diego Villalba, Joaquín Moreira; Cristian Barros, Enzo Borges, Nicolás Brun.
¡Nacional confirmó el equipo!
El equipo tricolor se para con una línea de tres, que estará acompañada por dos carrileros (Leandro Lozano y Nicolás Rodríguez). Se destacan las presencias de Diego Polenta, Christian Oliva y Lucas Sanabria entre los titulares.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 @PlazaColonia 💪🏼— Nacional (@Nacional) October 29, 2024
⚽️ Cuartos de Final
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