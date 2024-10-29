Nacional 4-0 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: el Bolso goleó con doblete de Santander y pasó a semifinales

Redacción El País

Nacional salió a escena este martes en el Gran Parque Central y se metió en semifinales de la Copa AUF Uruguay tras derrotar a Plaza Colonia, al que goleó por 4-0 sin mayores complicaciones.

El compromiso, correspondiente a los cuartos de final del torneo, se dio luego de que ambos clubes superaran la ronda anterior eliminando a Durazno FC y a Piriápolis respectivamente. Fue el primer enfrentamiento contra un equipo profesional para ambos en esta edición.

El estreno de Nacional en la Copa AUF Uruguay había sido ante Frontera Rivera, donde consiguió una goleada por 5-1 como visitante en el Estadio Atilio Paiva Olivera. Posteriormente, venció 4-0 al equipo de Diego Forlán. En la próxima instancia, jugará ante Montevideo City Torque por la semifinal.

El entrenador Martín Lasarte planificó una oncena mixta, con mayoría de suplentes y la presencia de algunos titulares, como Leandro Lozano, Diego Polenta, Lucas Sanabria y Christian Oliva.

El árbitro principal designado fue Antonio García, quien trabajó junto a los asistentes Sebastián Silvera y Carlos Morales. En el VAR estuvieron designados Pablo Silveira y Daniel Fedorczuk (AVAR).