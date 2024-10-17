Nacional 5-1 Miramar Misiones: el tricolor aplastó al Cebrita en el GPC y recuperó la punta del Clausura

Redacción El País
Nacional, con todo su arsenal en cancha, recibio (y goleó) a Miramar Misiones este jueves en el Gran Parque Central. El partido finalizó con victoria 5-1 para los tricolores, que superaron a Boston River y recuperaron la punta del Torneo Clausura.
El Sastre le había ganado a Progreso en el Campeones Olímpicos el miércoles y trepó a 19 puntos en la tabla de posiciones. En tanto, Peñarol sumó de a tres al vencer 1-0 a Danubio en Jardines del Hipódromo y cerró la fecha en 17 unidades. El Bolso, en este caso, quedó con 20 como único líder.
Con un rendimiento notable de Diego Zabala, de Nicolás López y de Leandro Lozano, @Nacional -avasallante y a todo fútbol- goleó a @miramaroficial 5 a 1, un resultado que le permite volver a conquistar la punta del Torneo Clausura. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/Iw6DejQgQ8— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 18, 2024
90’ ¡Final del partido!
El árbitro pitó el final y en el Gran Parque Central hubo lluvia de aplausos. Nacional aplastó a Miramar y recuperó la punta del Clausura con una goleada.
79’ ¡Gol de Nacional!
Jugó rápido y corto Alexis Castro desde el córner para Diego Polenta. El capitán sacó un centro que conectó de cabeza Sebastián Coates y así llegó el quinto grito de Nacional.
75’ ¡Gol de Nacional!
El paraguayo Federico Santander remató cruzado y venció al arquero, que se tiró para el otro palo, y así llegó el cuarto festejo tricolor de la noche.
73’ ¡Penal para Nacional!
Cayó en el área Nicolás Rodríguez cuando pasó a toda velocidad por la banda y recibió una habilitación de Diego Zabala. El árbitro cobró penal.
57’ ¡Gol de Nacional!
Baéz pifió sobre la medialuna del área, pero corrigió con un cabezazo que habilitó a Zabala por izquierda. Del 22 llegó el desborde y el pase atrás para que Bentancourt la empujara y colocara el 3-1.
55’ ¡Gol de Nacional!
Alexis Castro la abrió hacia el vértice izquierdo del área, allí, donde estaba parado Diego Zabala. Un enganche hacia el medio le bastó para sacar un remate esquinado que se le clavó al ángulo a Giossa. 2-1 y delirio tricolor.
51’ Giossa otra vez salvó a Miramar
El arquero primero intervino achicándole el arco al Diente López, que fue favorecido por un rebote. Posteriormente, atrapó sin dificultades el cabezazo de Sebastián Coates.
49’ Lo tuvo Lucas Sanabria
Al caer el segundo gol tricolor. Combinaron bien entre el Diente López y Lozano para que este lanzara un centro que cruzó toda el área. Por el otro lado, apareció Gabriel Báez, que se la cedió a Lucas Sanabria. Le pegó muy mal el juvenil, pese a estar en posición clara de gol.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan Nacional y Miramar Misiones la segunda parte del encuentro que finalizó 1-1 en los primeros 45 minutos.
50+5’ Final del primer tiempo
El árbitro Gustavo Tejera finalizó el primer tiempo a puro silbido en el Gran Parque Central, que lo despidió con insultos. Diego Polenta recibió tarjeta amarilla en el final por protestar.
45+1’ Gran atajada de Giossa
Apareció por el sector derecho del área el Diente López, puso la pausa y dejó por el camino al zaguero Emiliano Álvarez. Se acomodó y remató muy bien de zurda, pero el arquero de Miramar respondió demostrando sus reflejos. En el rebote, Alexis Castro buscó conectar de cabeza y todo el estadio pidió penal por un leve contacto del arquero al saltar.
34’ Doble chance tricolor
Jeremía Recoba encontró el hueco y se la dio a Nicolás López para que quede de frente al arquero Luca Giossa. El Diente la picó y la sacaron justo sobre la línea. De ese córner, llegó un anticipo de Rubén Bentancourt que por centímetros no conectó en el segundo palo Diego Polenta.
31’ Christian Oliva probó de afuera
El número 5 de Nacional la agarró desde afuera del área y sacó un remate potente en el aire que se fue por arriba del travesaño. Buen intento, aunque algo alto.
29’ ¡Gol de Miramar Misiones!
Luego de los dos primeros llamados de atención, llegó el gol visitante tras una gran jugada colectiva. La inició desde atrás Nicolás Ayala, recepcionó el colombiano Ignacio Yepez para Mauricio Gómez, quien por el medio encontró a Maxi Lombardi. El 10 encontró a contrapierna a la defensa y la clavó al primer palo: 1-1.
23’ ¡Se lo perdió Schiappacasse!
Chance clara para la visita que partió de los pies de Maximiliano Lombardi. Desde un tiro libre cayó el centro venenoso para que Nicolás Schiappacasse apareciera por el segundo palo y definiera para cualquier lado. La gente lo silbó.
6’ Buen tiro libre
Mathías Rodríguez ejecutó de media distancia y Luis Mejía, bien ubicado, dio un par de pasos rápidos y despejó el remate del lateral de Miramar Misiones.
1’ ¡Gol de Nacional!
En la primera jugada, Leandro Lozano recibió por derecha, centró para Rubén Bentancourt, que se la bajó a Nicolás López y este de volea definió abajo para el 1-0.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Nacional y Miramar Misiones en el Gran Parque Central por la octava del Clausura.
Nacional vs. Miramar Misiones
Torneo Clausura
Cancha: Gran Parque Central
Hora: 19:30.
Televisa: VTV Plus/Disney+
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Andrés Nievas y Nicolás Piaggio.
Cuarto árbitro: Pablo Silveira.
VAR: Jonathan Fuentes.
Nacional
Luis Mejía
Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez (63' Nicolás Rodríguez)
Lucas Sanabria (72' G. Petit) Christian Oliva, Alexis Castro
Nicolás López (72' F. Santander), Rubén Bentancourt (63' Antonio Galeano), Jeremía Recoba (45' D. Zabala).
D.T. Martín Lasarte.
Miramar Misiones
Luca Giossa
Mauricio Gómez, Emiliano Álvarez, Nicolás Ayala, Mathías Rodríguez (59' P. López)
Oscar Díaz (59' D. Olivera), Álex Vázquez, Facundo Silvera
Maximiliano Lombardi
Nicolás Schiappacasse (59' G. Pereira), Ignacio Yepez (66' Douglas Bittencourt).
D.T. Walter Pandiani.
Amarillas: D. Polenta, L. Sanabria (N), M. Lombardi, M. Rodríguez, D. Olivera (M).
Miramar Misiones confirmó el equipo
El cuadro dirigido por Walter Pandiani ya dio a conocer el equipo que parará este jueves en el Gran Parque Central para jugar como visitante.
📝 LOS NUESTROS.#VamosCebrita pic.twitter.com/OV4Es40Jua— Miramar Misiones SAD (@MiramarSAD) October 17, 2024
Nacional confirmó el equipo
La oncena titular del tricolor repite a los protagonistas que ganaron en Melo ante Cerro Largo, a excepción de Lucas Sanabria, que regresa al equipo y entra por Rodrigo Chagas.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Miramar Misiones 💪🏼— Nacional (@Nacional) October 17, 2024
⚽️ Fecha 8️⃣ Torneo Clausura #ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/chP5nVeI95
La indumentaria del Bolso está lista
El utilero de Nacional ya tiene pronto y acondicionado el vestuario de los futbolistas con la vestimenta que lucirán. El equipo irá de blanco, con short y medias azules.
👕 La indumentaria del Decano ✅— Nacional (@Nacional) October 17, 2024
⚪️ Blanco
🔵 Azul
🔵 Azul#ElClubGigante pic.twitter.com/6nsyImwzYu