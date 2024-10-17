Nacional 5-1 Miramar Misiones: el tricolor aplastó al Cebrita en el GPC y recuperó la punta del Clausura

Redacción El País

Nacional, con todo su arsenal en cancha, recibio (y goleó) a Miramar Misiones este jueves en el Gran Parque Central. El partido finalizó con victoria 5-1 para los tricolores, que superaron a Boston River y recuperaron la punta del Torneo Clausura.

El Sastre le había ganado a Progreso en el Campeones Olímpicos el miércoles y trepó a 19 puntos en la tabla de posiciones. En tanto, Peñarol sumó de a tres al vencer 1-0 a Danubio en Jardines del Hipódromo y cerró la fecha en 17 unidades. El Bolso, en este caso, quedó con 20 como único líder.