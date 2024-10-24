Nacional 4-0 Durazno: el tricolor se floreó en Copa AUF ante el equipo de Forlán y ya conoce a su rival

Redacción El País

Nacional recibió y goleó (4-0) este jueves por la noche en el Gran Parque Central a Durazno, el equipo de Diego Forlán, en lo que supuso el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos clubes.

El partido, correspondiente a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, le dio la posibilidad al tricolor de meterse entre los ocho mejores del torneo —que se juega desde 2022— por primera vez en su historia. La lluvia fue protagonista desde temprano y también lo fue en la jornada del miércoles

En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Martín Lasarte recibirá a Plaza Colonia en busca del pasaje a las semifinales.