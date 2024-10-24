Nacional 4-0 Durazno: el tricolor se floreó en Copa AUF ante el equipo de Forlán y ya conoce a su rival

Redacción El País
Nacional recibió y goleó (4-0) este jueves por la noche en el Gran Parque Central a Durazno, el equipo de Diego Forlán, en lo que supuso el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos clubes.
El partido, correspondiente a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, le dio la posibilidad al tricolor de meterse entre los ocho mejores del torneo —que se juega desde 2022— por primera vez en su historia. La lluvia fue protagonista desde temprano y también lo fue en la jornada del miércoles
En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Martín Lasarte recibirá a Plaza Colonia en busca del pasaje a las semifinales.
90+2’ Final del partido
Nacional liquidó la historia temprano y se fue con ventaja de 3-0 al descanso. En el segundo tiempo, puso el freno de mano y anotó un cuarto gol. Lucas Sanabria convirtió un doblete.
86’ Estuvo cerca Vola del descuento
El envío llegó por parte de Vila de pelota quieta y apareció en el segundo palo directo para conectar el lateral Vola. Se quedó con la pelota Suárez, que la embolsó.
82’ Pasó cerca la de Mereles
Buen enganche del Sapito Ezequiel Mereles hacia el medio para un posterior remate esquinado que iba bien dirigido. Se fue por centímetros.
71’ Penal para Durazno
Aldophe se metió en el área y punteó la pelota justo antes de que Fredy Martínez la tocara. El árbitro no dudó y sancionó el penal.
67’ Buena respuesta de Cartes
Ante un remate cruzado de Felipe Cairus, recién ingresado a la cancha, se estiró bien el arquero Cartes para sacar la pelota y salvar a su equipo.
63’ ¡Gol de Nacional!
Otro gran desborde de Fredy Martínez por izquierda derivó en un pase al medio para Gonzalo Petit, que se la cedió a Lucas Sanabria para su doblete, en este caso de zurda.
53’ Otra chance clara para el tricolor
Santander recibió tras una gran jugada de Fredy Martínez rompiendo líneas y la intentó colocar de zurda; le salió muy alto el disparo. Al minuto siguiente, tuvo otra que entregó a las manos del golero de derecha.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Volvieron al campo de juego ambos equipos y el balón ya volvió a rodar. No hay modificaciones en ninguno de los dos clubes.
45’ Final del primer tiempo
El árbitro marcó el final de la primera parte y los jugadores de Nacional se retiraron rumbo al túnel de vestuarios aplaudidos por el público presente.
33’ Gran remate de Vila
Nuevo intento del mediocampista, que le hizo un caño a Velázquez y buscó el arco. Despejó bien el arquero Suárez.
30’ ¡Gol de Nacional!
Un regalo de la defensa duraznense le regaló la pelota a Santander, que enseguida la filtró para Gonzalo Petit y este fusiló de zurda el arco.
26’ ¡Gol de Nacional!
Nicolás Rodríguez lanzó el centro y recibió sobre el vértice izquierdo del área un rebote que inicialmente capturó Gastón González. Le pegó al segundo palo y llegó el segundo con colaboración del arquero.
18’ ¡Gol de Nacional!
Golazo de Nacional. Emiliano Velázquez anticipó de cabeza, Gastón González la bajó, Federico Santander decepcionó para Gonzalo Petit y el pase enseguida partió para Lucas Sanabria, que fusiló a Cartes y la colgó en un ángulo.
11’ Remate al borde del palo
Recibió desde el lateral Gastón González, giró y buscó abrirla contra el palo; pasó muy cerca y se terminó agarrando la cabeza.
6’ Cabeceó Santander; volada espectacular de Cartes
Un desborde de Guillermo López por izquierda derivó en un centro a la cabeza de Federico Santander, quien la iba a mandar a guardar, pero se lo impidió el golero de Durazno con una reacción justo a tiempo.
2’ Adrián Vila comenzó encendido
El exfutbolista de Nacional comenzó el partido complicando a la defensa rival. Tuvo un remate centrado de media distancia y una posterior definición con el borde externo adentro del área, que en ambos casos salvó bien Ignacio Suárez.
¡Comenzó el partido!
Ya juega el tricolor ante el equipo de Diego Forlán en el Gran Parque Central. Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas.
Nacional vs. Durazno por Copa AUF Uruguay
Estadio: Gran Parque Central.
Torneo: Copa AUF Uruguay.
Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez (78' Ulises Márquez), Emiliano Velázquez, Mateo Antoni, Fredy Martínez; Lucas Sanabria (66' Felipe Cairus), Jairo Amaro; Guillermo López, Gonzalo Petit (78' Jeremía Recoba), Gastón González (61' E. Mereles); Federico Santander (66' Diego Herazo). DT: Martín Lasarte.
Durazno: Luis Cartes; Andrés Rodales (84’ Emiliano Traccia), Fabrizio Cardozo, Ignacio Barbosa, Manuel Vola; Facundo Samaniego (85’ Bruno Todaro); Esteban Rodríguez (59’ Joaquín Aviles), Francisco Abella, Hernán Figueredo (73’ William Klingender), Adrián Vila; Bruno Motta (59’ Osnel Aldophe). DT: Marcos Villano.
Árbitros: Kevin Fontes, Sebastián Schroeder, Ernesto Hartwig, Eduardo Varela, Yimmy Álvarez.
Amarillas: N. Rodríguez, G. González, M. Antoni (N).
Los futbolistas salen a reconocer el campo de juego
Sin precipitaciones, pero con una fuerte presencia de viento, los jugadores salen calentar sobre el campo de juego. Los hinchas comienzan a llegar muy lentamente.
Vamos, Nacho 💪🏼#ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/MKTJJkxJe8— Nacional (@Nacional) October 24, 2024
Terna arbitral elegida
Dirigirá el encuentro como árbitro principal Kevin Fontes, secundado por Sebastián Schroeder y Ernesto Hartwig. En el VAR estará Yimmy Álvarez.
Durazno ya tiene su 11 para visitar el GPC
El equipo dirigido por Marcos Villano se confirmó y presenta pequeñas modificaciones respecto al último partido. Va de la siguiente manera: Luis Cartes; Fabrizio Cardozo, Ignacio Barbosa, Francisco Abella, Manuel Vola; Adrián Vila, Facundo Samaniego, Hernán Figueredo, Andrés Rodales; Bruno Motta, Esteban Rodríguez.
Nacional confirmó el equipo
Nacional sale a la cancha con una oncena alternativa, poblada por futbolistas juveniles. En esta misma copa viene de golear a Frontera Rivera, también con un equipo encabezado por jugadores que habitualmente son suplentes.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Durazno 💪🏼— Nacional (@Nacional) October 24, 2024
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