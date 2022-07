Nacional está a un partido de la cima de la Tabla Anual y recupera a un jugador clave 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tiene una oportunidad inmejorable para retomar la cima de la Tabla Anual. El empate 0-0 ante Cerro Largo por la quinta fecha del Intermedio lo había dejado como escolta luego del triunfo de Liverpool ante Montevideo City Torque. Aquella tarde en el Estadio Antonio Ubilla Sergio Rochet tuvo una actuación estelar atajando pelotas que podrían haber significado el triunfo del arachán. En principio, el triunfo negriazul había hecho que aquel punto obtenido de visita tuviera sabor a poco para el elenco dirigido por Pablo Repetto, pero el transcurso de los días dejó aún mejor parado al capitán.

Tras el empate sin goles de ayer entre Liverpool y Albion, que dejó a ambos en la cima de la serie A con 11 puntos a la espera del partido de Wanderers, el tricolor recibió buenas noticias: mañana, cuando juegue con Cerrito desde las 19:30 horas en el Gran Parque Central, tendrá la chance de volver a quedar puntero en la clasificación acumulada. ¿Qué debe suceder para eso? El local, que tiene 41 unidades, deberá ganar sí o sí para superar al elenco de Jorge Bava, que tiene 43 puntos. En la vereda de enfrente estará un auriverde que ha tenido el cambio como constante en la dirección técnica y que no encuentra el rumbo a nivel de resultados. De hecho, aún no suma puntos en el Intermedio y debe comenzar a obtenerlos para tener posibilidades de soñar con la permanencia en Primera División.



De todas formas no lo tendrá fácil porque enfrente tendrá a un tricolor que, más allá de que estuvo lejos de brillar ante Cerro Largo y hasta el propio Repetto reconoció que fueron superados, llega en un buen estado de forma y todavía sigue invicto en el certamen con un saldo de cuatro victorias y un empate.



La última vez que cayó fue el 6 de junio ante Danubio en Jardines del Hipódromo, donde el equipo de Jorge Fossati se impuso 2-1 en un trámite parejo.

Felipe Carballo y una notable actuación contra Unión. FOTO: E. Leal.

Pablo Repetto recupera a un hombre clave para el armado del equipo: Felipe Carballo. El mediocampista, que había recibido la quinta amarilla ante Plaza y debió ausentarse por primera vez en la oncena ante Cerro Largo, ya está a la orden y el DT sonríe porque lo va a necesitar: en las próximas tres semanas jugará cinco juegos.