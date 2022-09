El motivo por el que Felipe Carballo será la voz de mando de Nacional en el clásico ante Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay varias premisas clásicas ya instaladas: que no es un partido más, que reviste otra envergadura por el rival, por la historia y que hay que prestar especial atención a quiénes son los jugadores que saltarán a la cancha para disputarlo. Por eso, de forma habitual los técnicos se inclinan por aquellos futbolistas experientes en este tipo de disputas.



En el caso de Nacional, hay un jugador de la posible oncena inicial que por amplia diferencia es la voz de mando si se trata de clásicos: Felipe Carballo. El mediocampista lleva disputados 16 clásicos: 6 ganados, 7 empatados y 3 perdidos. El número 20 es uno de los dos jugadores del albo que tienen saldo positivo en su historial de enfrentamientos con Peñarol. ¿Quién es el otro? Luis Suárez, que disputará su primer partido ante el aurinegro desde su retorno al club, pero que ya lo enfrentó en tres ocasiones y no perdió nunca: ganó dos veces y empató en una. En total, disputó 189 minutos y marcó un gol.



El resto de los jugadores que podrían iniciar el juego tienen una particularidad: ninguno de ellos tiene saldo positivo ante Peñarol: algunos tienen balance neutro y otros negativo. Mathías Laborda es el segundo más experiente si se trata de clásicos: 11 disputados, 3 ganados, 4 empatados y 4 perdidos. El que le sigue es el capitán Sergio Rochet con 8 clásicos: 3 ganados, 2 empatados y 3 perdidos.



Luego hay dos jugadores que están igualados en materia de experiencia: Camilo Cándido y Alfonso Trezza llevan jugados siete clásicos y los dos han ganado en dos ocasiones, igualaron en otras dos y perdieron en las tres restantes.



Por su parte, Diego Rodríguez tiene cuatro partidos con la camiseta de Nacional ante Peñarol y aún no ha podido ganar: empató dos veces y perdió en las dos restantes.



Al igual que Suárez, José Luis Rodríguez suma tres clásicos: empató en una ocasión y perdió otras dos.



En tanto, Franco Fagúndez, una de las figuras del equipo en la actualidad, que en 16 partidos jugados como titular en 2022 por el certamen local lleva ocho goles convertidos, con un promedio de un festejo cada dos juegos, lleva dos partidos ante Peñarol con un empate y una derrota.



En penúltima instancia, Leo Coelho ha jugado un solo partido y finalizó con derrota para el tricolor. De la posible oncena inicial, solo habría un debutante clásico: Leandro Lozano, quien se cruzará con su tío Brian, que estará defendiendo al aurinegro. Pablo Repetto, el director técnico, también buscará su primera victoria clásica: lleva un empate y dos derrotas entre dos amistosos y un juego oficial.