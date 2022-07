El motivo por el que Brian Ocampo terminó llorando al término de la final con Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas Nacional se consagró campeón del Torneo Intermedio tras vencer 1-0 a Liverpool en la final anoche en el Centenario, las cámaras de la transmisión televisiva se fueron con Brian Ocampo. El extremo tricolor estaba llorando mientras sus compañeros festejaban.

¿Qué fue lo que ocurrió? Su compañero Diego Zabala fue consultado por esta situación en conferencia y dijo: "Lo vi un poco triste, porque capaz que no le salieron las cosas. Son cosas del momento".

"Obviamente siempre intenta que las cosas le salgan bien y a veces se fastidia cuando en un mano a mano no le salen las cosas. Él sabe cómo lo necesitamos para el grupo por la jerarquía que tiene", agregó.



Zabala remarcó que "si él está bien, en el fútbol uruguayo es uno de los jugadores más desequilibrantes" y que "por algo sigue en la consideración del DT de la selección".

"Siempre trata de mejorar. Va antes, se queda después de los entrenamientos a entrenar y la verdad que lo siente así. Cuando no le salen las cosas, cuando no le sale una se fastidia y eso quiere decir que también le molesta que no le salgan las cosas. Fue algo del momento, ahora en el vestuario estaba contento festejando con nosotros, pero él lo siente así", finalizó.