Mohammed Salisu, defensa de Ghana y rival de Uruguay, advirtió: "Soy parte de la venganza" 

Mohammed Salisu tiene apenas 23 años. Es defensa, juega en el Southampton y hace un par de meses que debutó en la selección mayor de Ghana a la que representará en Qatar 2022. De todas maneras, eso no le impide ser uno de los más destacados.

Salisu fue el autor de uno de los goles del triunfo de las Estrellas Negras ante Suiza en el amistoso previo al Mundial que se disputó este jueves y a su vez dejó en claro cuál es su expectativa en Qatar.

"Creo que es un grupo duro. Tenemos que prepararnos y estar bien mentalizados. Cada partido es duro, así que necesitamos estar unidos como grupo y poner todo en cada uno para que nuestro país esté orgulloso", expresó Salisu en diálogo con la página oficial de Southampton inglés, club al que representa.

Como no podía ser de otra manera fue consultado sobre qué le genera que Ghana vuelva a enfrentar a Uruguay tras lo ocurrido en 2010 donde la Celeste eliminó a las Estrellas Negras en cuartos de final.

Salisu admitió: "Creo que la gente está esperando por ese partido porque van por venganza. Yo también estoy esperando por ese partido. Tengo que pelear por mi país. Soy parte de la venganza".

En relación a lo ocurrido en Sudáfrica opinó: "Cuando jugamos con Uruguay en esa Copa del Mundo, Ghana fue el mejor equipo africano y el que llegó más lejos: tener eso en la memoria me inspira".

"Es un honor representar a mi país y estoy muy orgulloso. El entrenador me dijo que me necesitaba en el equipo, y eso me hizo ponerme a disposición y enfocar la cabeza en eso para estar listo", sentenció.