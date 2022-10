Mina Bonino, esposa de Valverde, tras golpe que recibió el Halcón: "No creemos que sea nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde hizo un partido perfecto con Real Madrid frente a Sevilla. Volvió a jugar de extremo compartiendo ataque con Vinicius Junior y Rodrygo, marcó un golazo para convertirse en el máximo anotador del Merengue en la temporada y el Merengue es más líder que nunca de la Liga de España. Sin embargo, tras el rodillazo que recibió del Papu Gómez se encendieron las alarmas en la selección uruguaya. ¿Cómo está el Halcón?

Mina Bonino, periodista y esposa del mediocampista de la Celeste, lo respondió en su cuenta oficial de Twitter: "Fede se siente bien, pero no sabemos realmente si está bien. Es un golpe y fue duro, como tal hay que ver cómo evoluciona. No creemos que sea nada, pero no podemos confirmarlo", afirmó.

Bonino publicó ese mensaje un tiempo después de compartir una imagen con el Halcón y Benicio, el hijo que tienen en común, la cual acompañó con un texto: "No tengo dudas que esta es tu mayor motivación. Amamos verte crecer y superarte cada día más. Lo único que te faltaba eran los goles para ser el mediocentro más completo que he visto en mi vida, y qué orgullo que seas mi marido! Y además, buena persona 🤍 te amo".