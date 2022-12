Messi: "Quiero continuar jugando para honrar el título de campeón del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi tuvo su merecido. A sus 35 años por fin pudo coronarse en un Mundial y habiendo cumplido un rol protagónico en la selección de Argentina. No solo por ser el capitán, si no que el jugador del PSG jugó una gran cantidad de minutos, incluyendo dos tiempos suplementarios, y anotó siete goles en Qatar 2022. Por suerte para los argentinos y los amantes del fútbol, confirmó que seguirá jugando para la albiceleste.

"No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho", indicó tras la victoria contra Francia en la tanda de penaltis.

Messi aseguró que está deseando regresar a Argentina "para festejar en el país y ver la locura que hay allí".

"Hemos sufrido mucho, pero no se puede pedir más. El fútbol es un deporte loco. Ganar el Mundial es el sueño de todo niño. Esto es para el pueblo argentino", dijo.

Messi reconoció que el Mundial "se ha hecho de rogar, pero es lo más bello que hay".

"Quería terminar mi carrera con esto y no puedo pedir más. Prácticamente acabar mi carrera así es impresionante. He ganado la Copa América, el Mundial y ha llegado casi al final. Me encanta el fútbol y estar en este grupo, vivir partidos como campeón del mundo", señaló.