El mensaje de Lacalle Pou por la clasificación de Uruguay al Mundial

Uruguay venció 1-0 a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias y, con la derrota de Chile, clasificó automáticamente al Mundial de Catar 2022 cuando aún le queda visitar a los trasandinos el próximo martes.

El presidente Luis Lacalle Pou no estuvo presente en el Estadio Centenario, en la previa había explicado que no iba a ir para no ser "yeta" porque no había estado en los anteriores, pero festejó a través de redes sociales.

"Gracias! A la dirigencia de la AUF, al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los uruguayos que merecen esta alegría después de tanto apoyo", escribió el mandatario.

Los que sí fueron al estadio a alentar a la selección de Diego Alonso fueron su esposa, Lorena Ponce de León, y sus tres hijos: Luis, Manuel y Violeta. La esposa del presidente compartió una imagen familiar desde uno de los palcos.