Eliminatorias: cómo quedó la tabla, cuándo volverá a jugar Uruguay y qué necesita para clasificar a Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras las victorias ante Paraguay y Venezuela, la selección uruguaya trepó en esta ventana de Eliminatorias del séptimo puesto al cuarto de la tabla de posiciones que hoy le permitiría estar clasificando de forma directa al Mundial de Catar 2022.

A falta de dos fechas para cerrar las Eliminatorias, Uruguay tiene ahora un punto más que Perú (quinto y en zona de repechaje), dos más que Chile (hoy sexto) y cinco más que Colombia (séptimo).

Justamente Perú y Chile son los próximos y últimos rivales que tendrá el equipo dirigido por Diego Alonso.



Una simple combinación de resultados podrá hacer que Uruguay obtenga de forma directa la clasificación en la próxima fecha. Para eso la Celeste necesita ganarle a Perú en el Centenario y esperar que Chile no gane en su visita a Brasil.



De esa forma, Uruguay llegaría ya clasificado al último partido ante los trasandinos.



Aún Conmebol no confirmó los horarios de los partidos, pero sí se sabe que la penúltima fecha se disputará el 24 de marzo y la última el 29.



Los únicos equipos que hasta el momento por Sudamérica ya sacaron pasaje al Mundial son Brasil y Argentina. Ecuador, tercero con tres puntos más que Uruguay, tiene un pie y medio en Catar aunque los números aún muestren que todavía debe sumar para cerrar la clasificación.

Así está la tabla de posiciones

Los partidos que quedan

Fecha 17:



- Uruguay vs. Perú

- Colombia vs. Bolivia

- Brasil vs. Chile

- Paraguay vs. Ecuador

- Argentina vs. Venezuela



Fecha 18:



- Perú vs. Paraguay

- Venezuela vs. Colombia

- Bolivia vs. Brasil

- Chile vs. Uruguay

- Ecuador vs. Argentina