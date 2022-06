MC Torque 0 - River Plate 0: Ichazo se viste de Salvador del conjunto Darsenero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el choque entre Montevideo City Torque y River Plate en el Estadio Centenario (19.15, VTV Plus y Star+) comienza a cerrarse el Torneo Apertura, pues se inicia la decimoquinta y última fecha.

Montevideo City Torque: No ha sido el mejor torneo del conjunto Ciudadano, que con 12 puntos está en la parte baja de la tabla. Sebastián Eguren asumió hace cuatro fechas en sustitución de Román Cuello y aún no ha podido ganar. Logró tres empates y una derrota. Hace seis partidos que el equipo no gana.

River Plate: El darsenero ha sido irregular, pero solo cayó en una de sus últimas siete presentaciones por el certamen local. Viene de empatar sin goles con Peñarol y busca puntos que pueden dejarlo en la zona alta de la tabla, algo importante pensando en la Anual.