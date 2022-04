Larriera: "Necesitamos mejorar la concentración en jugadas que no tienen riesgo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera brindó declaraciones tras la derrota 1-0 de Peñarol ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores y se refirió al desarrollo del trámite: "Me voy con un gusto amargo por el resultado, pero el equipo fue competitivo, pasó momentos complejos y complicó a Cerro. El gusto es amargo por la derrota y más por la forma y el momento en el que nos convierten".

En cuanto al partido de la semana que viene ante Olimpia en Asunción comentó: "Lo vamos a encarar como merece encararse la Copa, como la encaramos hoy, tratando de ganar, porque siempre lo intentamos, a veces cometemos errores o equivocamos los caminos, pero siempre lo intentamos, que no haya torneo local nos permite recuperar a algún soldado que viene medio herido y tratar de encararlo de la manera más adecuada".

Por otra parte, el entrenador aurinegro hizo alusión a cómo transita el equipo la presión de ganar en condición de visitante: "La presión de ganar de visitante es interna, porque en líneas generales al fútbol uruguayo se le ha complicado históricamente hacer diferencia de local, a mí me gusta la valentía de ir con inteligencia a buscar los resultados".

Luego se refirió a los recurrentes errores defensivos de su equipo y se responsabilizó por ello: "Ante Colón perdimos en la hora con un gol de lateral, un error garrafal. La presión es interna y la recepcionamos muy bien porque sabemos la calidad del equipo que tenemos y lo que podemos llegar a desarrollar". En este sentido añadió: "Lo que necesitamos mejorar es la concentración en jugadas que se suponen no tienen riesgo como los saques laterales, si mejoramos eso en principio no nos van a convertir tan fácilmente, en esta competencia esos errores suelen costar muy caro".

Por último, contó con qué sensaciones se retira de La Nueva Olla: "No me voy contento porque perdimos, pero me voy entusiasmado porque nos quedan tres partidos y depende todo absolutamente de nosotros".