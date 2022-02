Mauricio Larriera: "Estamos en un ciclo negativo y entramos en la locura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante un largo rato no se escuchó más que silencio en el vestuario de Peñarol, hasta que Mauricio Larriera salió a dar la entrevista habitual a la televisión. Y el técnico aurinegro contó el sentir del plantel: "Tengo un pensamiento que le transmito a los futbolistas que muchas veces empatar o perder es lo mismo y más en Peñarol. Viendo el trámite del partido y la previa es una derrota, claro que sí", admitió luego del 1-1 ante Albion.

Peñarol tiene solo una unidad de las nueve que disputó y eso lo deja en el fondo de la tabla justamente antes del clásico, a jugarse el domingo próximo en el Campeón del Siglo. Larriera explicó por qué: "Estamos en un ciclo negativo; nos pasa que los rebotes le quedan a los rivales, que generamos un montón de situaciones sobre todo en el primer tiempo (cuando no entramos en la locura, que también nos está pasando) y no las concretamos; hay variables que las podemos controlar y otras que no. Por ahí está un poquito la cosa".

El entrenador se lamentó el gol recibido en el final del primer tiempo y no solo porque fue en un momento difícil de absorber. "Nos empataron porque cometemos un error, que es una falta en lo que llamo la zona de seguridad. Esa pelota creo que fue la única llegada del rival. Y yo no soy tonto, esta película ya la vi. Aún con esbozos del Peñarol que digo que ya murió, porque está naciendo otro, cuando sos superior y no marcás la diferencia, te pueden empatar en una pelota y fue lo que nos pasó. Nos hicieron un gol en la última jugada del primer tiempo y es el peor gol del mundo".

Larriera hizo cinco cambios en la oncena luego de la derrota ante Defensor Sporting y negó que hayan sido pensando en el clásico. "Fueron pensando en este partido, porque yo tenía contrato hasta hoy. Así lo siento y lo digo siempre. El técnico campeón ya falleció; hoy soy otro y por eso sé que voy partido a partido, porque el fútbol es así y lo tengo claro. No lo digo con ironía. Los cambios los hice porque si bien el rendimiento del equipo fue por momentos bastante bueno en los partidos anteriores, no puedo desconocer que se perdieron los dos".

Y ahora viene el clásico, que no encuentra a Peñarol en el mejor momento. "Es un campeonato aparte, con un rival que si bien viene en construcción, ya obtuvo un muy buen resultado. Vamos a pensarlo bien. Tenemos una semana larga para seguir trabajando. Ojalá ganemos con un rendimiento acorde a la exigencia, pero si no habrá que ganarlo como sea".