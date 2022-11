Mathías Olivera: qué espera para Uruguay, los sueños y qué significa jugar un Mundial por primera vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay sigue preparándose para el estreno en el Mundial de Qatar 2022 que será el jueves 24 de noviembre frente a Corea del Sur y este jueves Mathías Olivera habló en conferencia de prensa en Abu Dabi.

“La aclimatación la verdad que viene bien. Ahora estamos entrenando de tarde y el ambiente que hay es muy lindo y los partidos en los estadios van a tener un clima lindo. Nos estamos adaptando bien”, dijo el jugador del Napoli que agregó: “Estamos trabajando bien. Esta semana era para reencontrarnos con todos los compañeros y Diego está haciendo análisis táctico, sobre todo en defensa, y estamos intentando agarrar las ideas que nos plantea”.

Consultado acerca de cómo se vive una Copa del Mundo desde adentro, Olivera remarcó que “personalmente muy feliz. Esto lo esperé toda mi vida y para todo jugador estar en un Mundial es algo único. Espero poder disfrutarlo y hacer una linda competición”.

Respecto a su posición y la faceta ofensiva, el futbolista celeste expresó que “hoy en día el futbolista tiene que ser completo en lo defensivo y en lo ofensivo. Estamos trabajando bastante en eso y tratando de agarrar las ideas que nos da Diego. Este Mundial particularmente va a ser muy físico y hay que estar concentrado durante todo el partido. La diferencia va a estar en esos detalles y a pesar de lo que pueda hacer el equipo rival también hay que ver sus virtudes y errores, analizándolos para tratar de ganar esos partidos”.

Esta Copa del Mundo cae en plena temporada y acerca de eso, Olivera contó que “todos venimos en plena competición y la pretemporada la hicimos hace algunos meses atrás, por eso creo que va a ser todo muy físico porque todas las selecciones llegan con minutos jugados”.

Consultado por si en la interna de la Celeste se habla del debut o todavía no, Mathías expresó que “en estos días sinceramente de Corea del Sur no vimos mucho. Trabajamos más en cancha, pero ya cuandot vayamos a Qatar lo estudiaremos más profundamente con videos y analizaremos los puntos fuertes de ellos. El nuestro es el grupo más parejo y puede haber sorpresas, por eso hay que estar atentos e ir partido a partido, soñar y ver hasta dónde llegamos. Hay grandes selecciones y la verdad que si bien no somos favoritos, vamos a hacer un lindo Mundial y vamos a creer en eso”.

Mathías Olivera jugará su primera Copa del Mundo a nivel de mayores y acerca de eso contó que si mira para atrás aparecen los recuerdos de “mucho sacrificio, mucho trabajo, a veces con cosas lindas y otras veces con cosas malas, pero siempre traté de enfocarme en el trabajo, de tener minutos y en poco tiempo me pasaron cosas increíbles. Estoy por jugar mi primer Mundial y espero poder disfrutarlo”.