Marcelo Saracchi es nuevo refuerzo del Levante y será compañero del Pelado Cáceres

El Levante llegó a un acuerdo con el lateral uruguayo Marcelo Saracchi para su incorporación hasta 2024 con opción a tres temporadas más, detalló el club. El Chelo será compañero de otro uruguayo: Martín Cáceres.

El lateral se formó en las categorías inferiores del Danubio y en la temporada 2017/2018 pasó a formar parte del River Plate. Una temporada más tarde, se marchó a Alemania para vestir la camiseta del RB Leipzig y en la campaña 2019/2020 viajó hasta Turquía para defender los intereses del Galatasaray. Actualmente se encontraba sin equipo, por lo que pudo fichar así por el club español que aún tenía una ficha libre en su plantilla.

Marcelo Saracchi se proclamó campeón de la Copa Argentina y de la Supercopa con River Plate, además de ganar la Copa Libertadores. Asimismo, fue internacional con las categorías inferiores de la Selección de Uruguay hasta llegar a la absoluta.

"Estoy con muchas ganas de entrenar y arrancar a jugar de una vez y afinando los últimos detalles. LaLiga la miro mucho, me tomó de sorpresa llegar ahora. Después de mi paso por Alemania y Turquía ahora llego a un país donde entiendo el idioma, donde me siento muy bien y con muchas ganas de arrancar", indicó.



El equipo valenciano, que está a nueve puntos de la zona de salvación del descenso, reaccionó en las dos últimas jornadas, en las que sumó cuatro puntos en las visitas a rivales tan complicados como el Atlético de Madrid (0-1) y Celta de Vigo (1-1).



"He visto los dos últimos partidos y el equipo ha dejado buenas sensaciones, veo un equipo que está con ganas, que tiene esa rebeldía, sabemos que el objetivo es complicado pero nada es imposible, faltan muchos partidos y se pueden dar", apuntó.



Saracchi se describió como "un lateral de características más ofensivas que defensivas, un lateral dinámico que corre todo la banda".