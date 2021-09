Manchester United 0 - Villarreal 0: Alcacer estuvo cerca de romper la paridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manchester United recibe al Villarreal en Old Trafford desde las 16 horas en el marco del segundo duelo de fase de grupos por la Champions League. El uruguayo Edinson Cavani no estará en el once inicial, pero sí en el banco de suplentes a disposición para Ole Gunnar Solskjær.



Los Diablos Rojos deberán salir a ganar debido a que se encuentra en la parte más baja del Grupo F, con cero unidades.

Por su parte, el conjunto español posee un punto por el empate logrado ante Atalanta en la primer jornada.

El partido

En el inicio del partido los Diablos Rojos mantenían la posesión en su poder con Pogba y Fernandes como referentes en la generación de juego. A los ocho minutos y tras un centro desde la derecha, Cristiano Ronaldo se elevó y estuvo cerca de anotar el primero del encuentro, pero el cabezazo pasó apenas por encima del travesaño.

La respuesta no tardó en llegar y en un veloz contraataque Danjuma exigió a De Gea, que contuvo con seguridad un remate potente. A los 16 minutos el arquero español volvió a salvar al conjunto inglés: Danjuma le ganó el duelo una vez más a Dalot, envió el centro y Paco Alcacer cabeceó al primer palo, pero De Gea voló para sacarla del ángulo.

A los 30 minutos de juego y tras un fallo defensivo de Varane, el delantero español remató cerca del palo derecho defendido por David De Gea.