Luis Suárez y Leo Messi pasarán juntos en Barcelona sus vacaciones

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El argentino y el uruguayo coincidirán en Casteldefells junto a sus familias para descansar antes del comienzo de una nueva temporada.

Hay amistades que perduran en el tiempo y la de Luis Suárez, Leonel Messi y sus familias parece estar más que asentada. Tanto que en este parate del verano europeo decidieron compartir sus vacaciones.

Mientras el uruguayo espera resolver su futuro, el argentino seguiría en el París Saint-Germain, pero antes que empiece la temporada ambos hicieron una parada en la ciudad que les unió: Barcelona.

Casteldefells es una playa a pocos kilómetros de la capital catalana, una extendida y con agua cristalina del Mediterráneo. Allí vivieron ambos mientras jugaban en el Barcelona y que es una colonia rioplatense donde se encuentran pizzerías, bares y panaderías con productos característicos de Argentina y Uruguay.

Según reportó Sport.es, el astro argentino aterrizó en El Prat esta mañana y se trasladó al balneario para encontrarse con su amigo y pasar unos días de descanso.