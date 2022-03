Lucas Torreira: de decir mal su edad por los nervios de ver a Suárez a querer dejar todo tras perder a su madre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucas Torreira admite que "el Mundial me cambió la vida: en Uruguay, tras el partido contra Portugal, se consagró la imagen de Lucas Torreira", también que "fue un sueño" el título con Atlético de Madrid y también la forma en que se consiguió, pero el fraybentino también se sinceró y contó detalles íntimos de lo que sintió al perder a su madre.

Lo hizo de una forma particular, prácticamente en una carta. Lo hizo en primera persona para el medio italiano Cronache di spogliatoio (Crónicas de vestuario) que destaca por el formato de que cada protagonista cuenta la historia a su manera.

El mediocampista de la Fiorentina y de la selección uruguaya repasó lo que fue su infancia, siempre rodeado de sus amigos y al lado de una pelota de fútbol. "Varias noches me acosté sin cenar por romper los vidrios en las casas de alrededor", confiesa Torreira.

MIRA TAMBIÉN Lucas Torreira con Ovación: el empuje y apoyo de la familia para salir adelante

El fútbol también fue lo que lo trajo a la capital uruguaya y el que lo colocó también en las inferiores de Wanderers en el que tuvo una prueba un tanto particular: "Los entrenadores querían que fuera al ataque: Jugué la primera parte, pero se lesionó el arquero. Los vi hablando, se dieron vuelta hacia mí: "Vas al arco". Estaba muerto de cansancio, pero esa era mi oportunidad. Y por suerte ya los había convencido con los primeros 35 minutos".

Luego la historia es un poco más conocida. Pescara de Italia puso los ojos en él para comenzar una carrera en Europa que le permitió defender a Sampdoria, Sampdoria, Arsenal, Atlético de Madrid y Fiorentina, camiseta esta última que es la que viste actualmente.

Lucas Torreira en la marca de Giovani Lo Celso en el Uruguay-Argentina. Foto: Nicolás Pereyra.

De todas maneras, no todo es color de rosas para el mediocampista que en marzo de 2021 perdió a su madre a causa de la pandemia de covid-19: "Estaba en España, en Madrid, e inmediatamente regresé a Uruguay. Fue una pesadilla: ya no quería volver a Europa. Quería dejar todo, incluido el fútbol, ​​y volver a Fray Bentos".

"No podía levantarme de la cama. Mi madre lo era todo para mí así como mis hermanos y mi padre. Sigo adelante por ellos, pero sobre todo por ella que se alegró cuando me vio en la cancha. Lo recuerdo bien", confiesa.

Uno de esos recuerdos que lo acompañará siempre fue el que vivió con sus padres en la Copa del Mundo de Rusia 2018. "Si cierro los ojos la veo, en el Mundial, en la tribuna con mi padre. Verlos a los dos juntos en el estadio fue el sueño más grande que pude tener . Me despedí a los 16 y les dije que quería ser futbolista. Sabían que se privarían de mí. Les pagué debutando ante sus ojos, en el Mundial, con la camiseta de la selección. Tengo esa imagen aquí, conmigo, en mi corazón".

"Por eso volví sobre mis pasos: "Lucas, no puedes rendirte", me repetían. Así que me armé de valor y volví a Madrid. Tenía miedo de estar solo, y durante las primeras semanas uno de mis hermanos me acompañó. Siempre digo una cosa: cuando las cosas van bien, es fácil querer mejorar; es cuando suceden tragedias como esta que viene la parte difícil", admite.

Lucas Torreira junto a su madre

"Tuve la fuerza para continuar, pero quería parar, quería estar con mi padre que había perdido a su pareja después de 40 años. Quería mantener unida a la familia, la misma familia que me ayudó a levantarme de la cama. Mi hermano me estaba sacudiendo, yo estaba llorando. "En Uruguay tenés la familia y el apoyo de una ciudad, pero tu vida está acá. Tu cabeza debe estar en Europa. Cada vez que me acuesto tengo lágrimas, y aún hoy no puedo levantarme", agregó el futbolista de 26 años.

Vestir la camiseta de la selección frente a sus padres es uno de sus más grandes orgullos, pero no le fue fácil vestirla y tampoco le fue sencillo, por su personalidad, asumir de primera el estar en esa situación.

"La primera vez fue en 2018: había un torneo en China y estaba muy nervioso. Suárez, Cavani, el maestro Tabárez. Entramos en el gimnasio y el profesor explica los ejercicios: 'Hay que ponerse en parejas'. Casi no conocía a nadie, pero Suárez se me acerca y me dice: 'Vení conmigo'. ¿Qué qué? Habla el profe y mientras tanto Suárez me empieza a decir que me estaba siguiendo en la Sampdoria, que lo estaba haciendo bien, que había visto mis goles. Pensé: '¿Cómo? ¿Suárez sabe quién soy y ve mis partidos?', expresó el mediocampista.

"Estaba tan avergonzado que cuando me preguntó cuántos años tenía, me equivoqué de respuesta.. Cada vez que voy a la selección trato de aprovechar mi cercanía con ciertos campeones", confesó el futbolista que suma 35 partidos en la selección mayor.

Foto: @Atleti.

Torreira no dejó pasar la oportunidad de hablar de su actualidad y esa es la que lo tiene en Fiorentina. Un equipo que le permitió volver a sumar muchos minutos y también jugar en un fútbol como el italiano en el que se siente de maravilla.

El plantel, repleto de sudamericanos, también le permite vivir de forma distinta el día a día, pero hay uno con el que tiene una relación más que especial: el argentino Nicolás González.

"No se calla ni un momento, a veces buscamos el botón para apagarlo. Me pregunto si tiene pilas. Habla mucho y rápido. Los sudamericanos hablamos español, pero un español diferente al de Álvaro Odriozola y José María Callejón (españoles). Álvaro me dijo que entiende mejor el italiano que el español de Nico, y a veces yo también. Siempre estamos juntos, a veces le digo: '¿Pero por qué pagas el alquiler si siempre estás conmigo? Salí de esa casa y compartimos esta'", sentenció.