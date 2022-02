¿Llegan Ocampo y Zunino al clásico ante Peñarol? Esto respondió Repetto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional se prepara para visitar a Peñarol el próximo domingo desde las 17.00 horas por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Su entrenador Pablo Repetto habló este viernes temprano desde Los Céspedes y dijo que "hasta lo último" no habrá resolución por los casos de Matías Zunino y Brian Ocampo.

"Las dudas se van a definir sobre el último día, pero con una buena expectativa de hacer un buen partido (...) Hasta lo último no vamos a tener una definición por Zunino y Ocampo", indicó.

Como informó Ovación en Nacional las dudas están en los extremos. El DT tiene nueve de 11 confirmados: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal, Christian Almeida, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Manuel Monzeglio y Juan Ignacio Ramírez.



Para las bandas hay cinco nombres para dos lugares: Brian Ocampo, Matías Zunino, Alfonso Trezza, Santiago Ramírez y Camilo Cándido. Los dos primeros vienen arrastrando molestias físicas. Si Zunino llega al 100%, podría ser titular por derecha pasando a definirse el sector izquierdo entre Cándido y Ramírez. Mucho más compleja es la situación de Ocampo, que sufrió una distensión muscular el último domingo ante Liverpool.



"Lamentablemente se lesionó a un sector diferente y hoy estamos con este tema", expresó.

De todos modos Repetto aclaró que no se arrepiente de haber puesto a Ocampo: "No me arrepiento: ni yo, ni el jugador, ni el cuerpo médico. Quizás ustedes no lo saben, pero había entrenado esa semana, había hecho fútbol, antes también un trabajo fuerte. No arriesgamos de forma innecesaria, arriesgamos dentro de ese parámetro (...) Los riesgos no eran grandes ni nada que se le parezca".



Sobre Zunino, el DT se limitó a decir que "está complicado" que pueda jugar ante los aurinegros porque "tiene un tema muscular".



Respecto a cómo imagina el encuentro clásico, opinó: "Va a ser un partido complicado y duro para ambos, porque los dos necesitamos un resultado positivo independientemente de que estamos un poquito mejor que ellos".

Repetto prefirió no hablar de Peñarol y dijo que su equipo "en líneas generales está siendo competitivo", pero remarcó: "Tenemos que seguir mejorando. Vamos por la cuarta fecha y digo lo mismo de la primera: tenemos un margen de crecimiento, pero se han visto cosas buenas y otras a mejorar".



Por último, consultado sobre las incidencias del último partido ante Liverpool y la presencia ahora del VAR en el clásico, comentó: "Estoy a favor del VAR, porque esas jugadas con VAR la mano hubiese sido penal, era segunda amarilla y roja (a Gonzalo Carneiro) y ni que hablar que con el offside no había discusión (por el gol mal anulado al Colo Ramírez)".