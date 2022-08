Liverpool apuntó contra un dirigente de Nacional en un comunicado por el precio de las entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool publicó un comunicado a través de sus redes sociales haciendo referencia al tema de los altos precios de las entradas que el negriazul fijo de cara al encuentro frente a Nacional por la tercera fecha del Torneo Clausura que se jugará este domingo a la hora 15:30 en el Estadio Belvedere.

La institución de la Avenida Agraciada repudió las declaraciones "inapropiadas y malintencionadas" de Gustavo Amoza, dirigente tricolor, acerca de esta cuestión y se excusó en la presencia de Luis Suárez, así como en los últimos precios que el albo fijó.

Sobre la presencia de Luis Suárez, el comunicado expresa que "no solo será un partido por la punta de la Tabla Anual, si no que será la primera oportunidad que tendrá el fútbol uruguayo de poder ver a una máxima figura futbolística a nivel mundial a tan solo 3 metros de distancia, en un partido oficial. En tal sentido los precios fijados no distan mucho de algunos determinados por Nacional para enfrentar a Club Atlético Goianiense (Hasta $2500), Rentistas (Hasta $1000) y la presentación de Suárez como nuevo jugador, pagando todos los socios de nacional hasta $600 y camisetas por U$D 110-120".

El club de la Cuchilla dejó en claro que solo "podrán adquirir entradas generales para la tribuna local, únicamente aquellas personas que compraron entrada para el partido de Liverpool y Fénix en la última fecha del torneo Apertura 2022".

"En relación a la información falsa y/o tendenciosa publicada respecto a los

precios de entradas para enfrentar al Club Nacional de Fútbol el próximo

domingo 14 de agosto, Liverpool Fútbol Club comunica", inicia el comunicado.

"Es la obligación del club priorizar lo deportivo y garantizar acceso y seguridad a toda nuestra masa social e hinchas durante el partido del próximo domingo. En tal sentido, el club viene realizando ciertas acciones tales como; el acceso sin costo para familias de socios con deudas generadas durante los años de pandemia, absorción de los costos de

traslado hacia partidos en el interior del país, subvención de entradas para

algunos partidos del campeonato uruguayo y la fijación de precios

accesibles para nuestra tribuna local.



• Podrán adquirir entradas generales para la tribuna local, únicamente

aquellas personas que compraron entrada para el partido de Liverpool y

Fénix en la última fecha del torneo Apertura 2022. De esta manera el club

garantiza la seguridad y un ambiente de armonía en la tribuna local sin

ingreso de hinchas del equipo rival.



• Liverpool Fútbol Club actuó y actuará siempre conforme al marco de

derecho correspondiente, siendo potestad del club organizador, fijar los

costos de las entradas del evento. Dicho derecho fue votado en el Consejo

de Liga previo al comienzo de la temporada corriente, con la participación

del Club Nacional de Fútbol



El rechazo categórico de las declaraciones inapropiadas y mal

intencionadas del Sr. Amoza, dirigente de Nacional, que no solo

contribuyen a la promoción de circunstancias que generan violencia ("

habrá que ir a la tribuna barata..."), si no también incurren en una falta

de respeto total hacia nuestra institución (..."vergüenza es robar y que

te vean...").



• El evento del próximo domingo no solo será un partido por la punta de la

tabla anual, si no que será la primera oportunidad que tendrá el fútbol

uruguayo de poder ver a una máxima figura futbolística a nivel mundial a

tan solo 3 metros de distancia, en un partido oficial. En tal sentido los

precios fijados no distan mucho de algunos determinados por Nacional

para enfrentar a Club Atlético Goianiense (Hasta $2500), Rentistas

(Hasta $1000) y la presentación de Suárez como nuevo jugador,

pagando todos los socios de nacional hasta $600 y camisetas por U$D

110-120.



• Para el partido ante Nacional, Liverpool F.C determinó que todos

aquellos menores de 11 años inclusive concurran sin costo a ambas

tribunas, para poder disfrutar del encuentro en familia. Por lo que un

mismo padre o madre, que, para ver caminar a distancia en el día de su

presentación a Suárez en el GPC, con dos hijos de hasta 11 años, pagó $

1800, podrá el próximo domingo, ver jugar a pocos metros al mismo

Suárez por $ 1500".