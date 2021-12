No liga una: Barcelona cayó a la Europa League, pero se medirá con Napoli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada de Barcelona tuvo más bajos que altos y luego de su eliminación de la UEFA Champions League, tras terminar en la tercera posición de la fase de grupos, cayó a la Europa League, pero de arranque no la tendrá fácil.

Y es que para el equipo dirigido por Xavi Hernández y que tiene a Ronald Araújo en el plantel, el rival en la ronda previa a los octavos de final será nada menos que el Napoli, uno de los equipos que lucha por el título de la Serie A de Italia.

Una competencia que tendrá muchos equipos de renombre que no hicieron su mejor performance en la Champions League y que se medirán en primera instancia con los segundos de la fase de grupos de Europa League.



Los líderes, aguardan por su rival en los octavos de final, para luego continuar con los cuartos, las semis y la final que se disputará en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.



En esta fase, el único uruguayo que estará presente es Ronald Araújo que defenderá, precisamente, la camiseta del Barcelona.

Los cruces de la ronda previa a los octavos de final:

- Sevilla vs. Dinamo Zagreb



- Atalanta vs. Olympiakos



- RB Leipzig vs. Real Sociedad



- Barcelona vs. Napoli



- Zenit vs. Betis



- Borussia Dortmund vs. Rangers



- Sheriff Tiraspol vs. SC Braga



- Porto vs. Lazio

¿Quiénes se suman en octavos de final?

Olympique de Lyon (Francia), Mónaco (Francia), Spartak Moscú (Rusia), Eintracht Frankfurt (Alemania), Galatasaray (Turquía), Estrella Roja (Serbia), Bayer Leverkusen (Alemania) y West Ham (Inglaterra).



En esta ronda, el único uruguayo que espera por su rival es Fernando Muslera ya que el arquero de la selección uruguaya fue líder de su grupo con el Galatasaray de Turquía.