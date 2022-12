Lewandowski reveló qué le dijo a Messi al final del Argentina-Polonia en una historia que tiene un trasfondo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa del duelo clave del Grupo C entre la selección argentina y Polonia, gran parte de la atención estaba puesta en lo que iba a ser el choque entre dos de los futbolistas más trascendentes de su generación y los emblemas de sus países, Lionel Messi y Robert Lewandowski. No obstante, el transcurso del encuentro no estuvo a la altura de ese enfrentamiento en particular; Messi tuvo un buen desempeño general, pero estuvo nublado por su penal errado en el primer tiempo y su falta de contribución goleadora, mientras que la táctica defensiva de los europeos hizo que el delantero de Barcelona tuviera nula intervención en el trámite.

Sin embargo, sobre el final del partido que la Albiceleste ya ganaba cómodamente por 2-0 sí se dio un encuentro mano a mano entre los dos capitanes nacionales. Corrían 4 minutos de adición cuando Messi encaró a Lewandowski en la mitad de la cancha e intentó sortearlo con su gambeta, pero luego el polaco le quitó la pelota poniéndole el brazo sobre la cara, a lo que el árbitro cobró falta. Al finalizar la acción, el número 9 intentó saludar al 10, pero el argentino reaccionó con mucha frialdad, ignorando el gesto.

Una vez que el partido culminó, los dos se volvieron a acercar y protagonizaron una charla más amena, pero cuando Messi fue consultado acerca de lo que se dijo, no quiso esclarecer ni un detalle: “A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad”, aseguró contrariado. Pero Lewandowski no tuvo las mismas reservas.

Primero, hablando con los medios polacos en la zona mixta, el ex Bayern Munich y Borussia Dortmund se mostró tranquilo y minimizó el drama alrededor del saludo negado: “Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien”, afirmó. Y más tarde, en diálogo con el diario alemán Bild, contó qué fue lo que le dijo en ese momento mientras se cubrían las bocas para evitar especulaciones: “Hablamos un poco, fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo”, reveló.

El origen de la frialdad

En el fondo, lo que hay detrás es una vieja disputa, nacida cuando el polaco se ofendió porque Messi no lo votó para el premio The Best que otorga la FIFA (votó a Neymar, Mbappé y Benzema), que de todos modos Lewandowski ganó. El delantero dijo después de aquel episodio: “Voté por él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, dijo Lewandowski. A partir de aquello es que estalló todo. Sería la verdadera razón del conflicto.



En ese escenario se dio el cruce de este miércoles, que llamó la atención de las redes sociales y fue festejado por muchos hinchas. El ex Barcelona no lo miró en ningún momento luego de la falta, algo inusual en él.



Más allá de esta reacción, hubo dos momentos en los que Messi y Lewandowski se saludaron sin problemas. El primero fue al inicio, después del sorteo inicial en el que ambos capitanes intercambiaron banderines. En esa misma línea, cuando finalizó el partido ambos tuvieron algunas palabras y dejaron en claro que la aspereza había quedado adentro del campo de juego.