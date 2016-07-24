"Leo" Messi se tiñó de rubio

El delantero de Barcelona que se encuentra en sus últimas horas de vacaciones, decidió cambiarse el color de pelo.

Aún le quedaba una semana de vacaciones pero decidió terminarlas antes. El mejor jugador del mundo retoma este lunes los entrenamientos con el club blaugrana ansioso por la próxima temporada.

Pero antes de volver al trabajo, "Leo" se hizo un cambio de look, que ha sido moda en el verano europeo, el argentino se tiñó de rubio y su pareja, Antonella Rocuzzo, dejó evidencia en las redes sociales.

Messi, no fue el único, ya que el colombiano, James Rodríguez, también lo había hecho hace unas semanas atrás, pero esta vez le tocó al rosarino.

De todas maneras, no se ha quitado la barba, que lo ha acompañado en la Copa América Centenario y que al parecer seguirá allí durante un tiempo más.

Messi recibió el cuarto Balón de Oro en 2012

cambio d look #blondeboy Una foto publicada por AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 24 de Jul de 2016 a la(s) 4:20 PDT

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