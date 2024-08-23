Enviado a São Paulo - Brasil
- El futbolista de Nacional Juan Izquierdo se desvaneció este jueves durante el partido en que su club jugaba contra São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que causó conmoción en el mundo del deporte.
- Uno de sus compañeros, Leandro Lozano, el primero en percatarse de la situación, corrió derecho a sostenerlo antes de que cayera al piso y pidió atención de urgencia, cerca de la mitad de la cancha, cuando corría el minuto 83 del partido.
- Una ambulancia irrumpió de inmediato en el campo de juego y subió a la camilla al jugador, que fue trasladado de urgencia al CTI del Hospital Albert Einstein.
- Nacional informó que Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca y que se encuentra estable y en observación. Este viernes le realizarán una tomografía.
El mensaje del plantel de Peñarol
A través de Maximiliano Olivera, uno de sus capitanes, el plantel de Peñarol envió un mensaje en apoyo para Juan Izquierdo, futbolista con pasaje en el aurinegro.
La presencia de Jonathan Calleri y Michel Araújo
El argentino, que se mostró conmovido ante lo ocurrido, y el futbolista uruguayo del São Paulo se arrimaron al hotel donde se encuentra parte de la delegación tricolor para conocer de primera mano cómo sigue Juan Izquierdo.
Michel Araújo y Jonathan Calleri, futbolistas de São Paulo, llegaron al hotel donde está la delegación de Nacional para interiorizarse de la situación de Juan Izquierdo. Saludaron a todos y conversaron unos minutos. Además, los padres y los representantes del jugador ya están acá pic.twitter.com/yZ9lk1IltZ— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 23, 2024
La Mutual suspendió la actividad del fin de semana
En la tarde de este viernes, la Mutual informó a través de un comunicado que los partidos de Primera y Segunda División quedaron suspendidos tras la situación de Juan Izquierdo.
✊🏻 ¡𝐅𝐔𝐄𝐑𝐙𝐀 𝐉𝐔𝐀𝐍! pic.twitter.com/83gpBLBPnJ— MUFP (@Mutual_Uru) August 23, 2024
Nuevo parte médico de Juan Izquierdo
A través de sus redes sociales, Nacional dio a conocer noticias sobre la salud de Juan Izquierdo y aseguró: "De acuerdo con la información brindada por los médicos tratantes del Hospital Albert Einstein de San Pablo, Juan se encuentra estable de su arritmia cardíaca. Permanece sedado en CTI, donde continuará bajo observación durante las próximas 72 horas como mínimo".
Situación de Juan Izquierdo:— Nacional (@Nacional) August 23, 2024
De acuerdo con la información brindada por los médicos tratantes del Hospital Albert Einstein de San Pablo, Juan se encuentra estable de su arritmia cardíaca. Permanece sedado en CTI, donde continuará bajo observación durante las próximas 72 horas… pic.twitter.com/DljNbf4Xtz
Fede Valverde y su mensaje para Juan Izquierdo tras el desmayo: “Mucha fuerza”
El delantero de la selección uruguaya y el Real Madrid Federico Valverde se sumó a los jugadores que han enviado a través de las redes sociales un mensaje de apoyo para Juan Izquierdo, quien se encuentra internado en CTI por sufrir una arritmia cardíaca.
“Mucha fuerza. Ojalá todo quede en un susto y se recupere con normalidad”, escribió el jugador en la red social X, respondiendo al comunicado oficial del Club Nacional de Football.
Mucha fuerza. Ojalá todo quede en un susto y se recupere con normalidad— Fede Valverde (@fedeevalverde) August 23, 2024
Las acciones que ayudaron a una rápida intervención y que fueron claves para salvarle la vida
La situación de Izquierdo sigue siendo compleja. Está en el CTI del centro hospitalario y se aguarda por los resultados de los nuevos estudios. Pero pudo haber sido mucho peor de no mediar un buen accionar de varias partes, y el rápido accionar de la sanidad.
Una vez que el médico de Nacional Álvaro Arsuaga se percató de la gravedad de la situación, y mientras corría despavorido para asistir al defensa, le pidió a los jugadores que llamaran a la ambulancia que por protocolo tiene que estar en el estadio. La inmediatez con la que llegó la ambulancia, y la celeridad con la que se lo atendió en el campo de juego, fueron fundamentales para evitar hechos peores.
Hay muchos tipos y características de arritmias cardíacas, pero la que afectó a Izquierdo es de tal gravedad que es similar a la que puede desencadenar una muerte súbita. La rapidez con la que se le hicieron los masajes cardíacos después de desvanecerse, así como el buen actuar de los médicos, también ayudó a sobrellevar la situación. Es que a Izquierdo se le enlenteció el ritmo cardíaco, lo que se genera cuando hay un latido del corazón que es ineficiente, cuando no llega sangre y el oxígeno a ningún lado y el afectado se termina desmayando.
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¡Fuerza, Juan! La reacción de Luis Suárez al desmayo de Juan Izquierdo
El goleador de la selección uruguaya y delantero del Inter Miami, Luis Suárez, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al jugador Juan Izquierdo, zaguero de Nacional que se desmayó en pleno partido ante Sao Paulo por una arritmia cardíaca.
“¡Fuerza, Juan!”, publicó la cuenta oficial en X del Campeonato Uruguayo de Primera División, mensaje que Suárez compartió con sus millones de seguidores.
💪🏼 ¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/XR5aJgmKlQ— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) August 23, 2024
La arritmia cardíaca: por qué pudo sufrirla Juan Izquierdo y qué herramientas la detectan
El Club Nacional de Football precisó a través de un comunicado que el jugador Juan Izquierdo se desmayó durante el partido ante Sao Paulo producto de una arritmia cardíaca. Esta condición, según el cardiólogo Oscar Bazzino, es una “condición poco frecuente” en deportistas de élite.
El jefe del Departamento Clínico de Cardiocentro de Asociación Española y Derport Vida detalló a El País que hay distintos tipos de arritmias cardíacas: algunas inofensivas y otras que pueden ser marcadores de enfermedades coronarias.
Dado que antes de cada encuentro deportivo los jugadores profesionales se someten a chequeos médicos, no es habitual que suceda lo que le pasó a Izquierdo. Sin embargo, tal y como explicó Bazzino, la valoración cardíaca de rutina, que consta de un electrocardiograma, muchas veces no detecta patologías como las alteraciones genéticas, la miocardiopatía hipertrófica o la displasia de ventrículo derecho, entre otras.
Lo fundamental, en estos casos en los que no se pudo prever una posible patología, es la asistencia inmediata con equipo cualificado y desfibrilador junto al campo de juego, remarcó el cardiólogo.
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Este viernes se le harán nuevos estudios a Juan Izquierdo y “evaluarán el minuto a minuto de su evolución”
Al futbolista Juan Izquierdo se le realizará en la mañana de este viernes una tomografía y se “evaluará el minuto a minuto la evolución del futbolista”, le informaron a Ovación fuentes de Nacional.
A su vez, hay que tener en cuenta que el jugador está muy sedado y hay cierta preocupación de acuerdo a lo que dijo el presidente del club, Alejandro Balbi, anoche respecto a cómo puede reaccionar frente a toda la sedación y medicación.
"Ojalá que la evolución sea favorable. Los médicos dicen que por ser deportista y joven tiene posibilidades de que vuelva todo a la normalidad pero hay que esperar y evaluar. Está sedado y tienen que esperar que termine el efecto y ahí empezar las evaluaciones de todo tipo: neurológica y cardíacas según nos dijeron los médicos", le manifestó el presidente tricolor a Ovación.
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Mirá el gesto de Lucas Moura, figura de São Paulo, con Juan Izquierdo cuando estaba en el suelo del Morumbí
Los médicos y los cuerpos de sanidad de los clubes atendían a Izquierdo, Moura se colocó en un costado, se inclinó, le tomó la mano al futbolista de Nacional y comenzó a rezar por él.
O Lucas Moura se abaixou para tocar no pé do Juan Izquierdo e começou a orar 🙏— Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 23, 2024
Segundo o Nacional, o zagueiro está estável e em observação.
🎥 tomersavoia pic.twitter.com/lPgBKJYPRa
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Balbi: "Está sedado y se está evaluando qué pasó porque fue sorpresivo"
Alejandro Balbi, presidente de Nacional, y en diálogo con Ovación aseguró: "Perdió el conocimiento y ahora está sedado. Los médicos dicen que podría llevar unos días el proceso evolutivo y no solo ver las eventuales secuelas que pueda tener desde lo físico, sino también para conocer los motivos y las causas del episodio cardíaco".
Precisamente sobre si tenía antecedentes de este estilo sentenció: "Fue una de las preguntas que nos hicieron los médicos y desde Montevideo nos enviaron el último electro que se hace anualmente al plantel y nunca arrojó ningún episodio cardíaco, ni de ningún aspecto. Se está evaluando qué pasó porque fue sorpresivo".
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Cambio en la planificación de Nacional: se quedaron varios jugadores en Brasil
Pese a que en la logística inicial estaba previsto que la delegación de Nacional se trasladara de inmediato a Montevideo en un vuelo chárter una vez finalizara el partido ante São Paulo, finalmente se quedaron en Brasil Luis Mejía, Sebastián Coates, Leandro Lozano, Mauricio Pereyra, Diego Zabala, Rubén Bentancourt y el cuerpo técnico encabezado por Martín Lasarte, a la espera de la evolución de su compañero.
También el presidente Alejandro Balbi y el mánager Sebastián Eguren quedaron monitoreando de cerca la situación en el hospital Albert Einstein, donde se encuentra internado en el CTI.
El capitán Diego Polenta —principal referente del grupo— tomó la decisión de volverse a Uruguay para acompañar a la familia del futbolista, que está pasando por un momento complejo. El resto de los jugadores, en tanto, volverán para Montevideo.
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El comunicado de Nacional sobre la salud de Juan Izquierdo: "Actualmente se encuentra estable" en el hospital
Nacional lanzó un comunicado en sus redes sociales dando cuenta de la situación sanitaria de Juan Izquierdo (27 años): "Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información".
"¡Fuerza, Juan!", escribió el club y el mensaje fue replicado por otras tantas instituciones del fútbol uruguayo.
Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información.— Nacional (@Nacional) August 23, 2024
¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/anZOMjP5aQ
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"Estamos todos pendientes de su recuperación": el mensaje de Ruglio
"Mucha fuerza para Juan Izquierdo y su familia en estas horas. Fuerza para él y ojalá logre salir rápido del CTI. Estamos todos pendientes de su recuperación y en contacto con los directivos del Club Nacional de Football para saber sobre su estado de salud. Fuerza !!!", expresó Ignacio Ruglio a través de un estado de WhatsApp.
Cabe recordar que el zaguero disputó cinco partidos en Peñarol durante el 2019, en los que sumó 312 minutos antes de pasar a Wanderers.
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Se desvanece Juan Izquierdo en el minuto 84´del partido
En mitad de cancha y de manera imprevista, el zaguero central Juan Izquierdo se desvaneció en pleno partido entre São Paulo y Nacional y dejó desconcertados a propios y extraños. Leandro Lozano, el primero en percatarse de la situación, corrió derecho a sostenerlo antes de que cayera al piso y pidió atención de urgencia. En estos momentos está internado en CTI, según pudo saber Ovación.
Una ambulancia irrumpió de inmediato en el campo de juego y subió a la camilla al jugador, que desconcertó a todo el estadio. Desde el Morumbí, dio la sensación de que empezó a convulsionar tras la caída. Las imágenes de la televisión tuvieron cautela y prefirieron no mostrar al detalle lo que estaba sucediendo.
¡ATENCIÓN! Preocupación por Juan Izquierdo en el Morumbí. El jugador de Nacional debió dejar el campo de juego en Ambulancia.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2024
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/7J9CA2Meva
La caída se produjo en el momento que estaba siendo atendido un futbolista del equipo brasileño, cuando iban 84 minutos de partido. En consecuencia, ingresó en Nacional Emiliano Velázquez y el árbitro añadió 15 minutos de tiempo suplementario. Para ese entonces, São Paulo ya estaba ganando 2-0.