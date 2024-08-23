La situación de Izquierdo sigue siendo compleja. Está en el CTI del centro hospitalario y se aguarda por los resultados de los nuevos estudios. Pero pudo haber sido mucho peor de no mediar un buen accionar de varias partes, y el rápido accionar de la sanidad.

Una vez que el médico de Nacional Álvaro Arsuaga se percató de la gravedad de la situación, y mientras corría despavorido para asistir al defensa, le pidió a los jugadores que llamaran a la ambulancia que por protocolo tiene que estar en el estadio. La inmediatez con la que llegó la ambulancia, y la celeridad con la que se lo atendió en el campo de juego, fueron fundamentales para evitar hechos peores.

Hay muchos tipos y características de arritmias cardíacas, pero la que afectó a Izquierdo es de tal gravedad que es similar a la que puede desencadenar una muerte súbita. La rapidez con la que se le hicieron los masajes cardíacos después de desvanecerse, así como el buen actuar de los médicos, también ayudó a sobrellevar la situación. Es que a Izquierdo se le enlenteció el ritmo cardíaco, lo que se genera cuando hay un latido del corazón que es ineficiente, cuando no llega sangre y el oxígeno a ningún lado y el afectado se termina desmayando.

Mirá la nota completa aquí.