Jugadores del Querétaro reciben amenazas de muerte tras haber asistido a hinchas de Atlas

Los jugadores del Querétaro fueron amenazados de muerte tras los violentos incidentes ocurridos el sábado en su estadio, La Corregidora, cuando enfrentaban a Atlas por el Torneo Clausura 2022 mexicano, reveló su director técnico, el argentino Hernán Cristante.

"Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse", dijo Cristante en conferencia de prensa.

En Querétaro hay cuatro jugadores uruguayos: Washington Aguerre, Maximiliano Perg, Jonathan Dos Santos y Enzo Martínez.

Aproximadamente al minuto 63 del partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Zorros del Atlas, un brote de violencia en las tribunas entre seguidores de ambos equipos se desbordó a la cancha.



Según reportes oficiales del estado de Querétaro, la trifulca dejó 26 personas lesionadas (19 ya recibieron el alta médica) y ningún fallecimiento.



"El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha", recordó Cristante. "Era un buen partido de fútbol, había muchas familias en el estadio, la gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió", agregó.



Por los incidentes, se maneja la posibilidad de desafiliación del Querétaro, pero, dijo Cristante, eso "ni se asemeja con que estén amenazando de muerte a tu familia... llamar a los jugadores o la gente de la institución asesinos cuando ellos expusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien".



En medio del disturbio, Cristante y sus jugadores ayudaron a algunos aficionados del Atlas que eran atacados por hinchas violentos del Querétaro y los resguardaron en el vestuario.



"Vi a un chico al que le estaban pegando y agarré a tres chicos (jugadores) para que lo sacaran y lo llevamos al túnel", relató Cristante y detalló que "puedo identificar muy bien a dos (agresores) y no me da temor".



"Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor y con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas", dijo Cristante.



En tanto, la fiscalía estatal de Querétaro informó este lunes vía Twitter que obtuvo 26 órdenes de aprehensión y autorización para 21 cateos "que se realizan en este momento", contra sospechosos de las agresiones en el estadio.



Misa por lesionados en Guadalajara

En Guadalajara, cientos de personas se reunieron en una ceremonia religiosa que organizaron aficionados del Atlas en el estacionamiento del Estadio Jalisco para honrar a sus barras heridos durante la trifulca, exigiendo justicia y un cese a la violencia.



"Exigimos la verdad", se leía en una de las mantas que lucieron a un costado del improvisado altar que se montó en el estacionamiento, mientras en el suelo se mantenían veladoras encendidas desde el día del incidente.



Durante la misa las rivalidades deportivas quedaron de lado y se observaron por igual playeras de clubes como Chivas, Tigres, Leones Negros, América, Pachuca, Pumas y Cruz Azul, quienes manifestaron su repudio a la violencia generada en La Corregidora.



Entre cánticos, los aficionados de todos los equipos lanzaron palomas así como globos blancos y rojos al aire, como símbolo de unión y en demanda de paz.



Familiares de los 16 aficionados del Atlas que resultaron lesionados en la trifulca acudieron a la ceremonia, pero rehusaron declarar a la prensa.



Según informes del club Querétaro, en las tribunas había aproximadamente 14.000 aficionados y el dispositivo de seguridad estaba integrado por 600 personas.



Este martes se realizará una asamblea de dueños de los equipos de la Liga MX (primera división mexicana) donde se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.