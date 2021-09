La jugada de Edinson Cavani que se hizo viral por haber despertado la rebeldía del Manchester United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes del partido que Manchester United debía afrontar ante Villarreal en Old Trafford por Champions League, la gran pregunta que se hacían los medios en Inglaterra era si Ole Gunnar Solskjaer, técnico de los Diablos Rojos, se animaría a poner juntos a Cristiano Ronaldo y a Edinson Cavani. Y no se animó.

El portugués fue a la cancha desde el inicio y el uruguayo tuvo que esperar en el banco de suplentes hasta el minuto 75, cuando sustituyó a Paul Pogba. A esa altura el partido estaba 1-1, pero no se veía un juego del United convincente, claro y con posibilidades de revertir el resultado, ya que había empezado perdiendo.

Entonces llegó la jugada de la que todos los hinchas del equipo de Manchester se fueron hablando. La protagonizó Cavani y fue la prueba de por qué los hinchas lo quieren en la cancha. Hubo un intento de pase para lanzar a Cristiano que quedó muy largo. El luso ni siquiera corrió la pelota, destinada a perderse por el fondo de la banda izquierda, pero Edi —que estaba a la altura de la medialuna del área— pegó un pique tremendo y llegó al balón antes de que se fuera, incluso ganándole a un rival en el intento de éste por proteger la pelota. Recuperó el balón e inició un nuevo ataque.

El video del esfuerzo de Cavani se hizo viral porque los hinchas del United lo replicaron para explicar por qué quieren más minutos al uruguayo en cancha. "A Edinson Cavani dámelo SIEMPRE", posteó el club de fans del equipo de Manchester en Argentina, con la filmación de la jugada.

A Edinson Cavani damelo SIEMPRE. pic.twitter.com/ynSgLDIjBK — Manudarg (@ManUdArg) September 29, 2021

Lo curioso es que en los comentarios alguien advirtió que el Matador corrió, recuperó el balón y luego cuando lo tuvo y Cristiano se lo pedía, el pase se lo dio a un compañero que entraba al área. "Viene siendo un: tu no fuiste a por ella, así que no la mereces", escribió el usuario. La jugada no tuvo efecto directo en el marcador, pero los hinchas del United aseguran que fue la que despertó al equipo, que en tiempo de descuentos logró el gol para el triunfo 2-1 sobre Villarreal con tanto de Cristiano Ronaldo.