Jugá con el simulador de Ovación y mirá qué necesitan Uruguay y el resto de las selecciones para ir al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quedan solo dos fechas para terminar las Eliminatorias en Sudamérica y hasta el momento solo dos selecciones ya consiguieron su pasaje al Mundial de Catar 2022: Brasil y Argentina. Ecuador y Uruguay, en el tercer y cuarto puesto respectivamente, hoy estarían avanzando de forma directa y Perú, quinto, consiguiendo el pasaje a la repesca ante el mejor tercero de Asia. Sin embargo, los cruces de estas dos últimas jornadas pueden cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos y sacudir la tabla.

Del cuarto al séptimo puesto, por ejemplo, solo hay cinco puntos de diferencia. Está todo muy ajustado y nadie se puede confiar. Por eso en Ovación te proponemos jugar con el simulador, probar diferentes resultados que se pueden dar en las Eliminatorias y ver cómo se modifican las posiciones en el momento más crítico del torneo.

En principio para Uruguay la cuenta parece clara y sencilla. La selección de Diego Alonso sabe que venciendo a Perú y mientras que Chile no triunfe en Brasil, se asegurará el cuarto puesto. Sin embargo, si la Celeste deja puntos ante los incaicos, habrá que sacar nuevamente la calculadora y hacer cuentas para llegar a Catar 2022.

Este jueves 24 de marzo se disputará la penúltima fecha. La particularidad de esta jornada es que salvo uno de los encuentros, los cuatro restantes serán todos a la misma hora (20.30) y el mismo día: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile y Paraguay vs. Ecuador.



Argentina y Venezuela, uno ya clasificado y otro eliminado, cerrarán la jornada el viernes también a las 20.30 horas.



La última fecha (29 de marzo) sí se jugará de forma simultánea, con todos los partidos a las 20.30: Chile vs. Uruguay, Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Ecuador vs. Argentina.