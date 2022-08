Sin Josema Giménez, el Atlético de Madrid goleó a Getafe en el estreno de la Liga 2022/23

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La conexión Joao Félix-Morata guió al Atlético de Madrid hacia la victoria

0-3 sobre Getafe, donde ambos desatascaron al cuadro rojiblanco, brillante durante el primer cuarto de hora y efectivo con dos latigazos de su delantero que bastaron para abrir el camino hacia los tres puntos. Morata (15' y 58) y Griezmann (75') marcaron los tantos.



El encuentro contó con presencia uruguaya, pero no de José María Giménez. El zaguero uruguayo ni siquiera estuvo convocado luego de no haber viajado al amistoso con la Juventus (4-0 a favor del Colchonero). Se tomó la decisión de cuidarlo para el inicio de temporada como consecuencia de un golpe que sufrió la semana pasada en un entrenamiento.

Mauro Arambarri fue titular disputando los 90 minutos, mientras que Damián Suárez estuvo ausente por lesión. El zaguero Gastón Álvarez dijo presente en el banco de suplentes.

El Getafe recibió un par de golpes muy duros cuando no los merecía. Sin embargo, la calidad de Joao Félix y la efectividad de Morata fueron demasiado para los hombres de Quique Sánchez Flores. Ahí estuvo la diferencia. Mientras que el Atlético metió casi todo lo que tuvo, el Getafe falló ocasiones muy claras que podrían haber cambiado el destino del encuentro.



Y es que Simeone tomó el camino del dicho que dicta que “aquello que funciona no se toca” y apostó por dar continuidad al once y al sistema con el que goleó 0-4 en el último partido de pretemporada al Juventus. Con Witsel de nuevo en el centro de la defensa, con otro nuevo como Nahuel Molina en la derecha de la zaga, más los recuperados Morata y Saúl Ñíguez, inició el que sería su enésimo asalto al Coliseum.

En lo que respecta a los uruguayos del equipo, los azulones iniciaron la temporada ya sin Mathías Olivera, quien firmó durante el mercado de pases con Napoli, y sin Erick Cabaco, que ahora milita en el Granada de la Segunda División de España.