José Fuentes: "En este momento no tengo ninguna confirmación de Luis Suárez"

José Fuentes, presidente de Nacional, habló este viernes a la mañana desde Buenos Aires, en la escala previa a llegar a Montevideo, y se refirió a la situación de Luis Suárez y su posible retorno al club tras 16 años en el exterior.

"Estoy esperando como habíamos quedado que en dos o tres días me iba a responder. Esto fue el miércoles y estamos dentro de los dos o tres días que quedamos", dijo a 100% Deporte (Sport 890).

"En este momento no tengo ninguna confirmación de Luis Suárez", agregó el mandatario tricolor.



Fuentes manifestó su enojo ante algunas versiones periodísticas que ya daban por cerrada la llegada del Pistolero: "Sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás, dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia, a veces daña la negociación o las conversaciones".

Ovación informó anoche que el paso de las horas juegan a favor de Nacional. El delantero cerró el jueves sin ofertas que lo convenzan. Hoy la realidad es esta: o aparece algo bueno de Europa o Estados Unidos o acepta la oferta de Nacional.