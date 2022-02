Bava: "Ante un rival como Nacional, que empuja, a veces tenemos que ser más inteligentes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Bava brindó declaraciones tras el empate 0-0 ante Nacional en el Gran Parque Central: "En cuanto al juego no nos vamos muy conformes, no fuimos el equipo que solemos ser y creo que hay cosas para mejorar. También el rival apremia, la gente empuja y era lógico que pasemos momentos de zozobra, aunque no fueron muchos".

Respecto de la salida de Gonzalo Carneiro, que se fue sustituido en el entretiempo luego de una falta que le pudo haber costado la expulsión, respondió: "Fue fuerte decidir lo de Carneiro, pero era lógico, ya venía de ayer, Carneiro hizo una falta y me fui con la sensación de que había sido, después la vi, apoyó el pie en el piso, pero tiene una exuberancia física que a veces choca y cae".

Luego añadió: "Creo que fue la primera participación, ya entró con amarilla, con la conducta que hubo después de esa falta ya estaba predispuesto todo, lo había hablado con el y lamentablemente tuvimos que tomar la decisión porque gran parte de mi vida estuve acá y sé que la gente empuja y puede empujar una determinación del arbitro".

En cuanto al desarrollo del juego, Bava comentó. "Creo que confundimos: ayer con el campo que no se podía y hoy pregonamos jugar, el buen trato de pelota, y a veces los espacios son cortos, y ante un rival como Nacional, que empuja, a veces tenemos que ser más inteligentes".