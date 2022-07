Jorge Bava: el "respeto" que se ganó Liverpool, la "utopía" de pelear por la Sudamericana y sus analistas que no duermen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Bava colgó los guantes de arquero en Liverpool y al día siguiente ya se había calzado el traje de entrenador. Desde entonces, tuvo un flojo comienzo en el Torneo Clausura, pero luego repuntó al ganar el Apertura 2022 y terminó líder de su grupo en el Intermedio, con una final pendiente por delante. Todo eso en menos de un año.

Su próximo desafío será este miércoles, cuando busque tumbar el buen andar del Nacional que dirige Pablo Repetto -que no pierde hace nueve partidos- y llegar a su segundo título en el año. ¿Difícil? Sí. Pero, para el entrenador, en el fútbol no hay “imposibles”.

“Hemos sido competitivos con quien esté enfrente, porque lo han marcado los números, pero creo que no nos podemos dar el lujo de mirar más allá. De reojo, como mucho, con Defensor cuando nos toque (en la primera fecha del Clausura). Pero no hay otra. Estamos para competir. Y, en este caso, estamos para competirle a Nacional”, dijo en diálogo con Ovación.



Aunque la sensación de enfrentar a su exclub siempre es especial, está confiado en que sus “muchachos” -como le gusta llamarles- van a dar la talla. Ya le respondieron, asegura, cuando se fueron jugadores importantes, cuando la presión los exigía y cuando registraban resultados adversos a comienzos de semestre, cuando perdieron cuatro partidos al hilo. Ahora tiene varios puntos para destacar de sus jugadores: “Se nota y es lógico que al que va arriba o sale campeón se le quiere ganar. Nacional está acostumbrado a eso porque es el equipo a vencer siempre. Es un equipo grande que demanda mucho, entonces es lógico que a veces haya una motivación extra contra los rivales. Pero creo que eso es lo bueno de Liverpool: que en este tiempo se ha ganado un respeto dentro de la cancha no solo por ganar, sino por su forma de jugar, de ser protagonista y de ir al frente. Es una mochila que los muchachos, por más que sean un plantel joven, han sabido llevar. Se acaba de ganar un Apertura y hoy, más allá de las bajas, estamos compitiendo un Intermedio”.

Jorge Bava y el festejo tras la consagración de Liverpool en el Apertura. Foto: Leonardo Mainé.

Por su carrera de arquero, por su personalidad y estilo, Bava intenta, con su visión, estar en cada detalle como DT. Desde el orden a la rotación, desde el mercado de pases hasta las juveniles, está atento a varios aspectos del juego para, al final de cada torneo, volver a pasar raya. Eso sí, como no podía solo, tuvo que sumar a un grupo de analistas para delegar algunas tareas y abocarse a su rol de gestionador. “Un aspecto que me hizo muy bien fue delegar cosas y hoy, más que un entrenador, soy un gestionador. Incorporé analistas que están 24 horas conmigo, no duermen porque no los dejo dormir. Eso me deja la mente mucho más calma y tranquila para tomar decisiones, que es realmente lo que debe hacer un entrenador”, destacó.

Después de observarse “errores” por intentar “tirar toda la carne al asador” y dejar la vara alta en sus primeros entrenamientos, supo adaptar sus atributos de golero para ordenar al plantel y simplificar mensajes. Y es que, bien sabe, las equivocaciones en su puesto se pagan caro: “Las críticas están incluidas en el precio. Estar en el ojo de la tormenta es otra antesala que me dio ser arquero. Obviamente que no se compara, pero sin dudas que me ayudó a armar una coraza porque uno, como arquero, siempre está en lo malo, que es el gol. Si uno quiere ser entrenador, tiene que estar calmo porque va a tener críticas hasta cuando gana. No te digo que estén bien, pero están incluidas en el precio, entonces hay que saber aceptarlas y estar tranquilo para tomar decisiones”.

El entrenador aún ve como una “utopía” la posibilidad de pelear una Copa Sudamericana con Liverpool, pero sí cree que el club se ha ganado un “respeto dentro del medio, como en su momento lo hicieron Danubio o Defensor”. Así es que hoy lo define como un rival que “demanda cuidado, respeto y atención”, así sea para Nacional o cualquier otro equipo.



Por estas horas, Bava ultima detalles para enfrentar una vez más a su exclub, solo que esta vez habrá un título un juego. “Somos competitivos con cualquiera, pero no nos sobra nada. Somos conscientes de nuestras limitaciones”, aseguró el director técnico, que lleva 48 partidos dirigidos.