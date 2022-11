Jorge Bava negó que Nacional lo haya contactado: "Todavía no tengo propuesta y yo me baso en lo real"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mesura. Esa es la palabra que resume a la perfección cómo Jorge Bava toma los rumores que lo vinculan con Nacional, el vigente campeón uruguayo, a quien justo enfrentó en la definición por el título como cabeza de grupo de Liverpool. Al ser consultado por Ovación acerca de si está 100% enfocado en su actual club respondió: “Sí, nosotros estamos trabajando cumpliendo el contrato de 2022, con la particularidad de que terminó el campeonato, tenemos que tener un tramo de entrenamiento, que terminamos el viernes, y luego tenemos la primer parte de la licencia hasta el 1° de enero. Después retomamos hasta el 17 y en este lapso estamos viendo lo que es mi futuro, pero todavía no hay nada en concreto”, inició el DT.

El tricolor le había apuntado a Miguel Ángel Russo como una de las posibilidades para asumir como director técnico, pero detalles económicos parecen alejarlo -por ahora- de la institución. Ante esto, el club estaría interesado en otro DT extranjero, pero el apellido Bava, que conoce desde adentro lo que significa jugar en el albo, está en la órbita.



En referencia a si se siente con ganas de dar el salto hacia Nacional, el técnico del negriazul expresó: “Habría que ver, todavía no tengo ninguna propuesta en concreto, a partir de ahí creo que veremos la posibilidad si se concreta, que está más allá de nosotros, y ver si la consideramos de ambas partes, pero hasta el momento no tenemos nada en concreto. Sí de Liverpool, que nos sentamos a hablar en estos días, pero en concreto no tengo nada ni con Nacional ni con Liverpool o ningún otro equipo para 2023”.



Desde la directiva del equipo de la Cuchilla ya le han dicho al exarquero que desean su continuidad y se comunicaron “desde un principio” con él. Bava decidió tomarse un tiempo para planificar la primera parte de la licencia con el plantel. “Fue un año muy particular, tenemos que hacerla bien, sobre todo para dejar a los jugadores de buena forma de cara al 2023. Y ver qué jugadores siguen, los que no y las posiciones que hay que reforzar. Ahora estamos abocados en eso, pensando en que el jugador no pierda forma y tratando de que gane en algunos aspectos que durante el año no se pueden tocar. Hay que aprovechar este tiempo de aquí a diciembre y de cara al 2023 tratar de tener la mejor versión posible individual y colectiva de cada uno de ellos”. En cuanto a los elogios que recibió por parte de José Fuentes, presidente de Nacional, quien entre otras cosas dijo que Bava “es un hombre identificado con el club y siempre va a estar en la lista de candidatos de Nacional”, el DT comentó: “Siempre que vengan buenos comentarios del mundo del fútbol está bueno porque remarca el trabajo que hicimos con la dirigencia, con el cuerpo técnico y sobre todo con los jugadores”.



Sobre si le ilusiona la posibilidad de llegar a Nacional, dijo: “Me baso en lo real, en lo tangible, si tiene que venir, bienvenido sea y uno ahí evaluará dentro de las posibilidades que tenga cuál es la mejor y también cuál es el mejor desafío de cara al nuevo año”.