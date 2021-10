Joaquín Piquerez: "Todo el plantel sabe que estamos en el debe con la fecha anterior"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con tres partidos muy importantes por jugar, el lateral de la selección uruguaya, Joaquín Piquerez, se expresó acerca del actual rendimiento de la Celeste y habló en nombre del grupo: "Los dos partidos que se vienen están presentes en todos los jugadores del plantel. Sabemos que estamos en el debe de la fecha anterior. Hay que ir a buscar los seis puntos de la forma que sea contra Argentina y Bolivia para seguir arriba en la tabla".

"Somos todos responsables, a mí me tocó jugar dos de los tres partidos de la fecha pasada así que soy igual de responsable que los que jugaron todos los minutos. Después, respecto a la carga de presión, ya somos jugadores profesionales, sabemos manejar esto. Tenemos que estar unidos como grupo", agregó el uruguayo en una entrevista en Último Al Arco (Sport 890).

Sin embargo, prefirió evitar leer las críticas posteriores a los duelos ante Colombia, Argentina y Brasil: "Después de la triple fecha pasada, estuve ausente de las redes y decidí no mirar mucho para que no afecte en lo mental. Se habló mucho y no está bueno para los jugadores", señaló.

La final de la Copa Libertadores

Pero a Piquerez no solo le espera la doble fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022 ante Bolivia en La Paz y con Argentina de local, sino que será uno de los dos uruguayos que disputará la final de la Copa Libertadores.

“Jugar una final de Libertadores para un uruguayo es algo que no pasa todos los días y yo voy a tener la chance de poder jugarla en el Centenario”, sostuvo el 19 de la selección, aunque también lo hará su compañero en Uruguay, Giorgian de Arrascaeta, por el lado de Flamengo.

Entre 60.000 y 80.000.hinchas llegarán a Montevideo para la final y ya están agotando los hoteles de la capital y el resto de la costa. "Si fuera solo por los hinchas de Palmeiras, seguro que llenan todo el Estadio Centenario", afirmó el ex-Peñarol sobre las fanáticos del club.