Libertadores y Sudamericana: Interior prohibirá ingresos de hinchas brasileños que integren lista negra

Las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores que se llevarán a cabo el próximo 20 y 27 de noviembre en Montevideo, respectivamente, traen consigo gran atracción en muchos aspectos. Sin duda que el deportivo es uno de los más importantes, pero en materia de seguridad también habrá que estar alerta teniendo en cuenta que se esperan cerca de 100.000 brasileños para los partidos.

Los hinchas de Bragantino, Athletico Paranaense, Palmeiras y Flamengo ya se aprontan para su llegada a Uruguay y el país hace lo propio para recibirlos y según informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya cuenta con una lista negra de hinchas que no podrán ingresar a nuestro país.

En diálogo con el programa Arriba Gente de Canal 10, el ministro aseguró: "Nos pasaron la nómina de gente que ha cometido actos de violencia en cada cuadro".



Claro está que esto llevará consigo un estricto control en todas las fronteras para evitar así el ingreso de aquellos que formen parte de esta lista que suele estar relacionado con actos de violencia y delictivos.



Heber hizo hincapié en el hecho de que ese derecho de admisión será "en la frontera, no acá". "No se les permite la entrada producto de que están dentro de una nómina de gente que ya es sabido por el club que son violentos", subrayó.



En ese sentido, también será clave el trabajo desde Migraciones y el Ministerio de Defensa ya que “si está en la nómina no entra”, insistió Heber.