Jesús Trindade no sigue en México y tampoco vuelve a Peñarol, jugará en Brasil

Jesús Trindade fue una de las piezas claves para la obtención del Torneo Clausura 2021. Fue figura en aquel Peñarol que cambió bastante si se compara con el de hoy. Su nombre sonó como un posible refuerzo para el mirasol de cara a la segunda mitad del año tras la desvinculación del jugador del Pachuca del DT uruguayo Guillermo Almada. Pero jugará en Brasil.

El volante de 29 años, que tiene contrato con los Tuzos hasta el 31 de diciembre de 2024, no logró ser la misma estrella que en Uruguay y no tuvo la continuidad deseada. Cuando supo que DT no lo tendría en cuenta entre las piezas fundamentales, volvió al país.

Estuvo algunos días de vacaciones, tuvo ofertas de Chile y el interés del mirasol de traerlo de vuelta, pero no se pudo llegar a un acuerdo económico.

Así que el salteño arregló ir a préstamo al Coritiba de Brasil hasta el 2023 y ya fue anunciado a través de las redes oficiales: "¡Bienvenido, Jesús Trindade! El mediocampista uruguayo llega cedido por el Pachuca-MEX ¡y es el nuevo refuerzo del Coritiba!".