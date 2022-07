Más aurinegro que nunca: el cambio de look de Billy Arce para debutar con Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Billy Arce, que tuvo una particular presentación en su llegada a Peñarol, sigue llamando la atención y eso que aún no ha jugado oficialmente con el conjunto aurinegro. Esta vez el ecuatoriano, que fue anunciado con un video donde un fanático se tatuaba su nombre, se animó a un jugado cambio de look.

Anuncio en lɑ piel ✍️ 🇪🇨 pic.twitter.com/ybeY5JijtZ — PEÑAROL (@OficialCAP) July 20, 2022

Algunos llevan los colores en la piel, Billy Arce los lleva en el pelo. El barbero Mathías Rodríguez se trasladó hasta el hotel cercano al Campeón del Siglo donde se hospeda el exIndependiente del Valle para hacerle el cambio de imagen a uno de los refuerzos del equipo de Mauricio Larriera de cara al torneo clausura.

¿Qué se hizo Billy? dos franjas amarillas a los lados de su morocha cabellera y se tiñó una ceja y barba del mismo color. ¡Un osado! dentro de la cancha el juego del ecuatoriano dicen que es igual, pero también ha llamado la atención fuera del terreno de juego.

“Es un jugador talentosísimo, tiene mucha magia en sus pies pero es un futbolista algo conflictivo. Debutó en Independiente del Valle y después se fue a la Premier League, pero tuvo que volverse. Regresó a Ecuador y pasó por varios equipos de acá”, le contó a Ovación el periodista ecuatoriano Santiago Guerrero.