Inter Miami 2-0 Cincinatti: Luis Suárez le dio el triunfo a su equipo con doblete y lo depositó en playoffs

Redacción El País

Inter Miami recibió a Cincinatti por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en un duelo más que especial porque el local en caso de ganar se aseguraba un cupo en los playoffs.

El encuentro contó la titularidad de Luis Suárez en el ataque y terminó siendo la figura porque los tres puntos se configuraron con dos goles del salteño y a pesar de que Tomás Avilés vio la roja en el final del primer tiempo.

Además del emotivo festejo dedicado a Juan Izquierdo, el Pistolero anotó el gol más rápido en la historia del club a los 30 segundos y se convirtió en el futbolista con más tantos en una temporada con el club ya que alcanzó los 18 festejos.