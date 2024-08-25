Inter Miami 2-0 Cincinatti: Luis Suárez le dio el triunfo a su equipo con doblete y lo depositó en playoffs

Redacción El País
Inter Miami recibió a Cincinatti por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en un duelo más que especial porque el local en caso de ganar se aseguraba un cupo en los playoffs.
El encuentro contó la titularidad de Luis Suárez en el ataque y terminó siendo la figura porque los tres puntos se configuraron con dos goles del salteño y a pesar de que Tomás Avilés vio la roja en el final del primer tiempo.
Además del emotivo festejo dedicado a Juan Izquierdo, el Pistolero anotó el gol más rápido en la historia del club a los 30 segundos y se convirtió en el futbolista con más tantos en una temporada con el club ya que alcanzó los 18 festejos.
90+4' | ¡Final del partido!
Inter Miami venció 2-0 a Cincinatti con dos goles de Luis Suárez y no solo se quedó con los tres puntos, también aseguró un lugar en los playoffs de la MLS.
85' | Bajo una ovación se retiró Luis Suárez
A falta de cinco minutos para el final del encuentro, Gerardo Martino decidió sacar al Pistolero que había anotado los dos goles en la primera mitad.
75' | Inter Miami aguanta y defiende el resultado
Al equipo de Gerardo Martino le cuesta cruzar la mitad de cancha, pero aguanta con 10 futbolistas y defiende el 2-0 del marcador.
60' | Cincinatti se anima, pero no lastima
La visita, obligada por el marcador, se volcó al ataque y buscando descontar, pero también dejó espacios que por el momento no fueron bien aprovechados por Inter Miami.
21:55 | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Chase Stadium con el juego entre Inter Miami y Cincinatti. El local gana 2-0 con doblete de Luis Suárez.
45+9 | ¡Final del primer tiempo!
En el Chase Stadium se cerró la primera parte del juego en el que Inter Miami supera 2-0 a Cincinatti con un doblete de Luis Suárez en apenas cinco minutos.
40' | ¡Roja en Inter Miami!
Tomás Avilés vio la segunda amarilla y de esta forma fue expulsado sobre el final de la primera parte dejando al equipo de Luis Suárez con un futbolista menos.
30' | Otra vez el arquero fue clave
Drake Callender estuvo muy rápido para despejar la pelota que tenía destino de red. Un manotazo del guardameta mandó el balón al tiro de esquina.
17' | Callender empieza a demostrar en el arco
El arquero, que habitualmente es clave en el Inter Miami, tuvo que esperar para trabajar, pero lo hizo de muy buena manera tras un remate de Pavel Bucha que contuvo en el primer palo.
5' | ¡Gol de Inter Miami!
El Pistolero no afloja y duplicó la ventaja. Esta vez hizo una diagonal, recibió y definió al primer palo para vencer al arquero rival y volver a dedicar al zaguero de Nacional.
Luis Suárez scores AGAIN! 🔥— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2024
He's got a brace inside 6 minutes. 🤯 pic.twitter.com/eilh8Pm8dr
0' | ¡Gol de Inter Miami!
Ni siquiera un minuto se llevaba jugado en el Chase Stadium cuando Luis Suárez recibió dentro del área, amortiguó y definió fuerte contra un palo para celebrar el 1-0 y dedicárselo a Juan Izquierdo tras su delicado estado de salud.
Luis Suárez opens the scoring just 30 seconds in! 😱— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2024
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20:40 | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Inter Miami y Cincinatti por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
20:20 | El Pistolero va por un nuevo festejo
Hasta el momento, Luis Suárez acumula 12 goles en los 18 partidos que disputó en el torneo de Estados Unidos, a los que hay que sumarle cinco asistencias.
20:10 | Luis Suárez es titular en el Inter Miami
El Pistolero está en el ataque del equipo de Gerardo Martino que busca una nueva victoria en la MLS tras la eliminación de la Leagues Cup.
Los titulares de hoy! VAMOS👊#MIAvCIN | 7:30PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/x3Ep4eOMo9 pic.twitter.com/ZJZjKNmi3j— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2024