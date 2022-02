Insólita coincidencia: se apellida Messi, usa la 10 de Newell's, pero no es pariente de Leo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lleva la camiseta número 10 de Newell’s. Si de su inspiración sale alguna jugada con brillo individual y alguien le cuestiona “¿pero quién te creés que sos, Messi?”, Joaquín deberá responder: “Sí, soy Messi”. Joaquín Messi, para más datos. El 16 de abril cumplirá 20 años y ahora se encuentra en Ecuador, disputando la Copa Libertadores Sub 20 que organiza la Conmebol. Después de presentarse como Messi y de la coincidencia de las inferiores de Newell’s se impone una aclaración: no es familiar de Lionel y ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerlo. Apenas, de muy chico, lo vio a lo lejos en un partido a beneficio en la cancha de Newell’s.

Ser un Messi futbolista sin ser Leo es un peso y un catalizador de miradas inquisidoras, pero también distingue sobre el resto, aun cuando sus condiciones en una cancha todavía no lo hayan transportado a la notoriedad pública. En la presentación de la Copa Libertadores juvenil, la Conmebol le dedicó un espacio especial a Joaquín.

😱 ¿Es argentino? Si 🇦🇷

¿Juega con la 🔟? Si.

¿Juega en @NewellsJuvenil? Si.

¿Messi? ¡Messi! 😍



🌟 Con ustedes, Joaquín Messi, un de los cracks de #Newells en la CONMEBOL #LibertadoresSub20.



🇦🇷 Conheça o Messi do #Newells na #LibertadoresSub20. pic.twitter.com/Y528ZZzH1W — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 7, 2022

En el video comenta que nació en Coronel Arnold, un pueblo situado a 40 kilómetros de Rosario. Llegó con ocho años al baby fútbol de Newell’s. En Bella Vista tuvo su primera experiencia en cancha para 11 jugadores y continuó en las inferiores de la Lepra. Con la Cuarta División campeona en 2021 consiguió la clasificación a la Copa Libertadores Sub 20, competencia en la que este lunes debutó a los 8 minutos del segundo tiempo, al ingresar por Lisandro Pola en la derrota por 1-0 ante Guaraní (Paraguay). Mostró buen control de pelota, movilidad, cometió dos faltas y ejecutó un córner que un compañero no llegó a conectar bien de cabeza para alcanzar el empate. El equipo argentino es dirigido por Rubén Rodríguez, tío de Maxi Rodríguez.



Messi ya disputó cuatro partidos en la Reserva, siempre ingresando desde el banco, sin marcar goles. En la categoría que precede a la Primera División debutó el 27 de febrero de 2021, con el director técnico Federico Hernández. En reserva ya vivió la alegría de ganarle 2-0 un clásico a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. el 30 de abril de 2021.



De 1.74m de altura (cinco centímetros más alto que Lionel), es diestro y juega desde abril de 2016 los torneos de inferiores de la AFA. Desde la novena hasta la Cuarta División disputó 58 encuentros (43 de titular y 15 ingresando desde el banco) y convirtió 9 goles.

“Todos me lo preguntan. Es una simple casualidad. En mi pueblo hay tres familias que coinciden en el apellido Messi. A mí me relacionan más porque me dediqué al fútbol y empecé en Newell’s. Sería lo más lindo que me pase en la vida jugar alguna vez con Lionel. Que él lleve la 10, a mí que den cualquier número”, expresó.



Ser un Messi implica una exposición que en la cancha algún rival usufructúa para desestabilizarlo. Hace más de un año recordó un par de anécdotas en diálogo con el diario catalán Mundo Deportivo: “Una vez, en la Novena División, contra Banfield, en Rosario, el primer marcador central, un chico grandote y muy alto, me puteó todo el partido simplemente por el hecho de llamarme Messi”.



También pasó por el escarnio de los comentarios en la web: “Otra vez, en una nota que me hicieron cuando era chico, abajo, en los comentarios, mucha gente sin conocerme me decía montones de cosas feas por mi apellido. La verdad, nunca entendí ninguna de las dos situaciones”.

Alertados porque Joaquín se veía sometido a situaciones infrecuentes en comparación con otros compañeros por el mero hecho de llamarse Messi, en Newell’s recibió el consejo de utilizar el apellido de su madre para aliviar un poco la mochila. Joaquín escuchó y lo habló con su familia, pero siguió con el apellido paterno. Quienes lo vieron crecer desde las inferiores lo señalan como un adolescente instruido, algo tímido y contenido por su familia de clase media, pero quizá igual todo eso no sea suficiente para soportar tanta presión, como muchos lo advierten en Newell’s.



Aunque no lleven su apellido, Lionel Messi sí tiene familiares sanguíneos que son futbolistas. Sus primos Biancucchi, de parte de la hermana de la madre (Celia Cuccittini). Maximiliano Biancucchi nació en Rosario, tiene 37 años y está retirado desde 2018, cuando Rubio Ñú (Paraguay) fue su último club. Emanuel Biancucchi, de 33 años y también rosarino, juega en Resende (Río de Janeiro).



A Joaquín le toca escribir su historia futbolística de ser un Messi, cuando Lionel, a su edad, ya había ganado una Champions League con Barcelona.