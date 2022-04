La increíble anécdota de Latorre con el maestro Tabárez en Boca: "Te voy a dar cinco partidos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Latorre, hoy comentarista de la cadena Espn, fue figura de Boca Juniors en los comienzos de la década de 1990 y en ese período coincidió con Óscar Tabárez como entrenador.

En una entrevista concedida al canal de la Conmebol, Latorre recordó una anécdota con el DT. "Cuando vuelvo de la Copa América (1991), donde me pegó bastante porque no rendí como esperaba y me autodecepcioné porque estaba en el pico máximo de mi carrera con 21 años y ya había salido campeón goleador y todo, Tabárez no me veía bien", contó.

"Realmente había estado en un período de transición entre la tristeza y el jugador nuevo que tenía que nacer. Fue mi primera gran decepción la Copa América", añadió.



Latorre, entonces, recreó el diálogo que mantuvo con el maestro: "Me agarró y me dijo: 'Te voy a dar cinco partidos para que te recuperes. Cinco, no uno. Te voy a dar cinco. Confío en vos'. No quiero decir todo lo que me dijo porque fueron alabanzas. Me dijo: 'Confío en vos y te voy a dar cinco partidos porque sé que no estás bien. Yo sé que hay otro compañero que está mejor, pero quiero que juegues y te recuperes dentro de la cancha. Contás conmigo. Eso sí, si en cinco partidos no te recuperás lo voy a intentar con otro'".



Tras esa charla, el exdelantero siguió: "Jugué muy mal el primer partido contra Vélez, al segundo ya hice un gol y terminé goleador del campeonato".



Tabárez dirigió a Boca en dos períodos: de 1991 a 1993 y en 2002. Fue campeón en 1992.