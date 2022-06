La palabra de Arambarri tras ser plasmado por Gallino en el estadio de la Liga Agraria de Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jugador del Getafe y la selección de Uruguay, Mauro Arambarri, fue homenajeado este viernes luego de que el artista José Gallino estampara su imagen en un mural sobre las instalaciones del Estadio Liga Agraria de Salto, ciudad natal del uruguayo, donde se desempeñaba de pequeño en filas del elenco Sportivo Tropezón Fútbol Club.

El mediocampista de la Celeste asistió junto a su familia a la inauguración de la obra de arte en el recinto donde comenzó a jugar, pieza que lleva la frase "De la Liga de las Colonias Agrarias al mundo", y en la presentación se refirió a su presente en el elenco azulón de España, a la vez que se confesó cómo vive su pasaje por la selección.

Sobre el tributo a su persona, Arambarri expresó: "Sin duda que es algo muy lindo para mí que me reconozcan por el trabajo que he hecho hasta ahora. Uno siempre tiene presente a la gente de la Liga Agraria, toda mi vida venía a ver los partidos de mi padre y he pasado muy lindos momentos. Así que muy contento".

"Mi idea es volver a la pretemporada el 6 de julio y seguir en Getafe. Me queda un año de contrato así que voy a seguir en España", explicó el futbolista azulón, y agregó que el club lo ha "tratado muy bien. Creo que allí he tenido mis mejores años en Europa y me siento muy importante en el club y en el equipo. Voy a intentar hacer un buen año".

Sobre la selección sostuvo que "uno siempre tiene la ilusión de estar en el Mundial, debe ser de las cosas más importantes para un jugador de fútbol. Pero sé que quedan unos meses, hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas. Tener continuidad para tener chance de ir a la Copa del Mundo".



Mauro confesó que cree que Uruguay tiene chances de pelear el Mundial que se llevará a cabo en Catar e indicó que "sí, por lo menos el mensaje que está dando Diego (Alonso) es ese: el de que podemos llegar muy lejos con el equipo y las herramientas que tenemos".

"Creo que se ve el cambio, no solo en resultados, sino en el juego del equipo. Estamos siendo más dinámicos, más agresivos, que eso se necesita hoy en día, y los resultados, que también son importantes", añadió Arambarri sobre el momento de la Celeste.

A modo de dato curioso, cabe destacar que en el Estadio Juan José Vispo Mari entrenó la selección de Argentina mientras se disputaba la Copa América del 1995, la albiceleste jugaba en Paysandú pero se quedaba en Salto.