Ignacio Ruglio presentó el informe económico de Peñarol en 2022: el año de mayores ventas y deudas que se achican

Más allá de que los logros se consiguen a través de lo deportivo, al hincha y al socio siempre le preocupa la situación económica de su club y Peñarol no es la excepción. Por eso Ignacio Ruglio, presidente de la institución, se encargó de mostrar qué momento vive el aurinegro en ese sentido.

El primer detalle a tener en cuenta es que el mandatario hizo un corte de la situación en su primer año y medio de gestión (18 meses).

En ese sentido, Ruglio manifestó las diferencias de cómo se encontraba la institución al momento de que comenzara su gestión y cómo se presenta hoy la realidad mirasol.

En materia de caja, Ruglio anunció que el club se tomó con un total de US$ 1.800.000 y que hoy alcanzó los US$ 2.300.00. A su vez, se informó que en el rubro de transferencias los ingresos pasaron de US$ 5.800.000 a 15.700.000.

La proyección que se hacía por el ingreso de dinero en materia de socios era de US$ 4.330.000 para todo 2021 y para finales de 2022 la misma es de US$ 5.200.000.

En los ítems de TV, merchandising y sponsors se pasó de US$ 5.400.000 a US$ 5.800.000. Esto, según explicó Ruglio, fue "gracias a la renegociación de algunos sponsors".

Y por último el crecimiento de los ingresos por la venta de artículos del club pasó de US$ 70.000 a US$ 200.000 por "la negociación con la marca oficial de Peñarol, la venta online y demás".

En materia de deudas, Ruglio dejó en claro que Peñarol pudo bajar su deuda real tras pagar US$ 4.996.350. De esta manera se bajó de un total de US$ 16.333.334 a US$ 11.336.984, sin tener en cuenta la que se mantiene por el Estadio Campeón del Siglo.

"Nuestro anhelo al final de los próximos 18 meses es irnos al menos con una deuda menor a los US$ 4 millones", admitió el mandatario antes del desglose de las deudas.

Al inicio de su gestión se debían US$ 550.812 a exjugadores, cifra que hoy descendió a US$ 102.146. A excuerpos técnicos, donde Ruglio nombró y agradeció por la comprensión a Jorge Da Silva, Leonardo Ramos, Diego López y Diego Forlán, se les debía un total de US$ 620.843 que hoy bajó a US$ 112.295.

Existían deudas a clubes por montos que alcanzaban los US$ 748.445 y que hoy están en US$ 229.056 y también con representantes a los que se les debían US$ 2.852.423 y ahora US$ 1.542.200.

Las deudas financieras alcanzaron los US$ 6.721.525 y hoy cayeron a US$ 4.544.193, mientras que las deudas con el plantel 2020 ascendían a US$ 2.625.453 y hoy están en US$ 2.076.987. En materia de otros pasivos se pasó de US$ 2.213.833 a US$ 1.458.995.

"A lo largo del año y medio hemos pagado cerca de 7 millones de deuda, hemos aumentado gustosamente un millón y pico (US$ 1.271.111) los premios por ser campeón del Uruguayo, semifinalista de la Copa Sudamericana y lo que se pagó por eliminar al tradicional adversario de esa copa. Todo se pagará en nuestro mandato", añadió Ruglio.

"No solo bajamos deudas sino que el club estuvo al día. Con plantel, con funcionarios, cuerpo técnico, con pagos, 100% al día con el pago de la cuota del Campeón del Siglo al banco que nos otorgó el crédito y las previsiones actuales, más los documentos a cobrar nos muestran que vamos a lograr al final de los próximos 18 meses terminar nuestro mandato sin deudas de este periodo", sostuvo aunque no aclaró de cuánto es hoy la deuda que se mantiene por el estadio aurinegro como sí había ocurrido en el informe anterior.

Claro está que uno de los ingresos más importantes que todo equipo puede tener son las transferencias y lo cierto es que entre 2021 y 2022 la gestión de Ruglio tuvo la particularidad de contar con el año de menor y mayor ventas.

"Desde el 2010 al 2020 vendió por valor de US$ 64.615.186", manejó Ruglio y agregó: "En el 2021 recibimos en los dos periodos de pases ofertas muy grandes por Torres y Álvarez Martínez, pero decidimos no vender por primera vex en muchos años gracias a que teníamos el club mas ordenado económicamente".

Fue este motivo el que llevó a que 2021 fuera "el año que menos vendió en más de 10 años y fue una decisión política". "Esto hizo que las ventas totales se dieran en 2022. Con la venta principalmente de Facundo Torres y Agustin Álvarez Martínez, se producen el año de mas ventas en la historia del club: US$ 19.631.724", sostuvo.

El mandatario también dejó en claro que no todo ese dinero ya ingresó al club teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Cuervo y el canario se vendieron en cuotas.

"Por Facu le entran al club US$ 7.556.668 en dos cuotas. La primera ya se cobró y la segunda cuota se cobrará en enero de 2023. No solo ingresa ese dinero sino que se quedó con un 30% de la plusvalía de una segunda venta por encima de los 8 millones de dólares", explicó.

"Por el canario le entran 7.937.000 euros cuando se termine de cobrar. Al final de julio 2022 la primera cuota, julio 2023 la segunda, julio 2024 la tercera y julio 2025 la cuarta. Son cuotas iguales de casi dos millones de euros. Queda con un 20% de la plusvalía por encima de los 12 millones de euros", manifestó.

A su vez, también se presentó una gráfica con el ingreso de dinero que se dio desde 2010 a la fecha en materia de transferencias con la salvedad que lo expresado allí es lo que directamente entró al club, no la venta total.

"Peñarol generaba anualmente, que no quiere decir que pagara, algo más de US$ 900.000 solo de intereses, en fideicomisos que tomaba para cubrir el desfasaje económico", sostuvo el presidente aurinegro.

"Era importante generar una administración rápida que llevara los números de Peñarol a la realidad en Uruguay. En el 2021 no se tomaron fideicomisos ni préstamos bancarios y lo que se generó fue por los intereses generados por fideicomisos que ya estaban abiertos. En 2022 tampoco se tomará y la proyección de los intereses bajará todavía más en 2023", sentenció.



Para finalizar, Ignacio Ruglio manifestó a dónde se apunta con los ingresos que realiza Peñarol y una prueba de ello fue el último período de pases: "Hemos decidido aumentar el presupuesto en el primer equipo y lo pudimos hacer con la llegada de ocho jugadores".

A su vez remarcó: "Vamos a aumentar el presupuesto del básquetbol. En el año anterior se dispuso un presupuesto grande y nos llevo a ser finalista, este año lo aumentamos en casi un 30% para intentar ir un paso mas".

Y sin dejar de lado el crecimiento del club desde la infraestructura. "Se están iniciando obras. Por ejemplo la cancha de césped sintético de Las Acacias que ya se inició y que en unos tres meses estará pronta y con iluminación".

"La obra de la Ciudad Deportiva que prevé unas 11 canchasen total y que en esta administración la vamos a dejar con una de sintético y cuatro de natural", contó Ruglio como otro de los proyectos.

El mandatario también apuntó a una casa propia de juveniles, teniendo en cuenta que Peñarol hoy arrienda una casa frente al CAR (Centro de Alto Rendimiento). "Se quiere armar en los alrededores del CDS la Ciudad Deportiva y su propia casa en el otro terreno que compramos en una obra de unos US$ 700.000", manejó.



"De fondos propios se va a invertir en infraestructura unos US$ 4.000.000 entre junio de 2022 y diciembre de 2023 que no vamos a dejar que lo pague otro en el futuro", sentenció.