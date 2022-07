Ignacio Ithurralde: el desencanto del retiro, la paz en las olas y el mito de su amistad con el presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No hace falta analizar demasiado a Ignacio Ithurralde (39) para darse cuenta que es un técnico que imprime algo distinto al fútbol uruguayo: su apareincia, que muchos comparan con la del alemán Jürgen Klopp; su pasatiempos, el surf; y la forma en que se lo ve interactuar con sus dirigidos y su equipo, lo distinguen.

Atiende siempre a la prensa, pero confiesa que no le gusta hablar demasiado. Sin embargo, una vez que está cómodo, se suelta y repasa su experiencia de vida.

IIthurralde tiene las ideas claras: está enfocado y agradecido con Boston River, el equipo que le dio la oportunidad de debutar como entrenador en Primera División y donde trabaja hace más de un año. La institución es administrada como una sociedad anónima deportiva (SAD), mecanismo que considera necesario para que un club sea profesional en el fútbol uruguayo y en su opinión viene haciendo las cosas bien.

Para el director técnico del Sastre, cada partido es un desafío y el objetivo es afianzarse en la categoría principal del fútbol uruguayo, algo que partido a partido consigue. El de ayer, ante Cerrito terminó con victoria y esos tres puntos, fueron más que valiosos para seguir en el camino correcto. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para el entrenador.

Trayectoria.

Ignacio Ithurralde, el futbolista. se inició en Defensor Sporting, cuando tenía 12 años y puso punto final a esa etapa a los 36, un poco desencantado del fútbol.

A lo largo de su carrera jugó en varios países de América Latina: Bolivia, Chile, Paraguay y México, además de Uruguay. Esa etapa fue “enriquecedora”, subraya, ya que cada uno de los países donde estuvo presentó distintos desafíos, desde climático hasta las distancias o la altura. “Traté de disfrutar lo más que pude, a veces se puede y otras no tanto, pero hoy es experiencia que se capitaliza para nuevos roles”, reflexiona a distancia el entrenador.



En su camino como deportista, también pudo de vestir la camiseta de la selección uruguaya. Sin embargo, reconoce que tal vez no tuvo la oportunidad o la capacidad para mantenerse dentro de los celestes, y aunque está muy conforme con lo que logró, le hubiese gustado disputar un Mundial.

El retiro, como el de muchos de sus colegas, no estuvo marcado por certezas, sino por incertidumbres: tenía el curso de entrenador, pero no estaba seguro de querer ponerlo en práctica.

Fue más tarde, cuando pasó el tiempo y analizó, que optó continuar en ese rumbo. Precisamente, ese primer paso lo dio en el mismo club que hizo sus primeras armas como futbolista, Defensor Sporting.

“Por un lado, disfruté de haber cerrado una carrera larga, donde no siempre o, en realidad, muy pocas veces logré disfrutar. Terminé cansado y con ganas de descansar un poco de todo lo que era el mundo del fútbol”, explica Ithurralde.

Sin embargo, la vida fuera de las canchas no fue tan sencilla. “Cuando uno se retira pierde ese sentido de pertenencia y esa identidad”, señala.

Y agrega: “Los días empiezan a pasar, el tiempo corre y uno necesita sentirse, sobre todo, útil y vivo. Dediqué 20 años de mi vida al fútbol, además de juveniles . Cuando eso termina aparece un vacío importante y no es fácil llevarlo si no tenés claro cómo te querés reinsertar en la sociedad”.

Ese momento le hizo tomar perspectiva y le sirvió para crecer. Tenía el curso de entrenador aprobado y cuandolo precisó, porque necesitaba trabajar, principalmente por salud mental, se valió de él.

“Un amigo, Sebastián Taborda, me dio una mano para entrar en Defensor y el club me abrió las puertas. Ahí encontré un nuevo rol y vocación dentro del mismo mundo,”, señala.



“Estoy agradecido de haber vuelto al club después de muchos años y en otro rol. También estoy agradecido al 100% a los jugadores que me tocó dirigir, la categoría 2005. Tuve un tiempo corto ahí en la Sub 19 hasta que me fui a Boston River, que fue en medio de la pandemia”, destaca.

“Actualmente estoy muy contento de participar del desarrollo de Boston River. Estoy 100% agradecido a la gente confió en mí, que es Boston River, porque es mi primera experiencia en Primera División y me dieron esta oportunidad que a muchos entrenadores, no les llega. Espero seguir brindando todo lo que venimos dando, que es cumplir objetivos y estabilizarlos en primera división”, apunta.

El surf, su pasatiempo

Una de las facetas que resalta del entrenador es que, además del fútbol, practica surf. Sin embargo, no es algo que realizó durante toda su carrera, sino que vino con la vida tras el retiro de las canchas.

“El surf es un deporte que me gusta practicar, sobre todo después que me retiré”, revela Ithurralde.



Y continúa: “Siempre tuve el deseo de hacer ese deporte. Cuando me retiré Matías Masiero —fútbolista uruguayo retirado—, que es amigo mío, él surfó toda la vida y le pedí que me enseñara. Me mudé a la Costa de Oro, donde me vinculé con todos los amigos de Matías, que eran todos surfers; me incluyeron rápido, y me hicieron sentir cómodo dentro de un deporte que no era el mío y, la verdad, que me apasione”.

Hoy, el surf, forma parte no solo de sus pasatiempos, sino que también es un estilo de vida. “Todo lo que hagamos, que nos haga bien y que sea divertido, creo que que nos ayuda para todo. Y el surf creo que me ayuda muchísimo”, remarca.

Además, el entrenador de Boston River, es un fiel defensor del cuidado del medio ambiente y es muy activo en Twitter compartiendo información al respecto.

“Tengo mucho interés por todo lo que es el cuidado del medio ambiente, lo que implica la vida natural y el comportamiento de la especie humana respecto al planeta”, asegura. Y detalla que siente curiosidad por aquellas cosas que pueden hacerse para el bien de la humanidad.

“Trato de no ser militante, pero sí darle la importancia que merece”, indica.

Y concluye: “Es algo que intento transmitir a mis jugadores, hijos, amigos y a toda la gente que comparte conmigo el día a día. Busco que seamos lo más conscientes posible”.

Su supuesta amistad con el presidente Luis Lacalle Pou l El amor por el surf y Boston River son dos puntos que unen a Ignacio Ithurralde y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sin embargo, el entrenador asegura que no conoce al mandatario.



“No lo conozco al presidente, es un mito”, señala al ser consultado sobre su aparente vínculo.



Y agrega: “Lo he cruzado en el agua, pero no nos hemos ni saludado”.

Sobre la presencia Lacalle en las tribunas del Sastre, afirma: “Se que es hincha de Boston River, ha ido a partidos. Sé que compartimos ese deporte pero no lo conozco”.

Su debut como entrenador con los juveniles de Defensor Sporting

En su debut como entrenador, Ithurralde dirigió la sub 16 de Defensor Sporting. Eso le hizo reconciliarse y encontrar su nuevo rol en el fútbol.

Aunque ya no trabaja con ellos, el entrenador los va a ver cuando puede e intenta mantenerse un contacto y estar ahí para lo que necesiten. “Me gusta continuar con el vínculo con ellos y estar disponible”, señala.