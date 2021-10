Hora, TV y posibles formaciones para cada uno de los partidos de Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La decimosegunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 se jugará este jueves de forma íntegra, en la que se destaca el clásico entre Brasil y Uruguay que se disputará en la ciudad de Manaos.

La Celeste llega a este partido en zona de clasificación directa, pero luego de sumar un solo punto de los últimos seis. Brasil marcha como cómodo líder del certamen.



Uruguay alinearía con: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.



El equipo de Tite, en tanto, lo haría con: Ederson, Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva, Alexandro Sandro, Fabinho, Fred, Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar y Gabriel Jesús



El encuentro se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. También se puede contratar a través de Vera TV.



A continuación, los detalles del resto de los partidos:

Bolivia vs. Paraguay (17.00 horas por VTV)

Luego de un proceso con más bajos que altos, la selección de Bolivia (9 unidades) ha logrando tres triunfos consecutivos como local (dos victorias y un empate) en lo que es su mejor racha en su trayecto a Catar 2022.



Desde las 17 hrs. recibirá a Paraguay en la altura de La Paz, donde los números lo respaldan: la Verde lleva siete encuentros invicto ante Paraguay (12 puntos) en definición por Eliminatorias. Es por esto que los de Berizzo, que no pueden dejar más puntos por el camino si quieren un pasaje al Mundial, saldrán en busca de cortar esta sequía.

FICHA Probables formaciones Bolivia. Lampe; Sagredo, Enoumba, Quinteros, Fernández; Saavedra, Justiniano, Vaca, Arce; Ramallo, Martins. DT. César Farías.



Paraguay. Silva; Arzamendia, Rojas, Gómez, Alonso; Morel, Villasanti, Cardozo, Pérez; Almirón y Romero. DT. Eduardo Berizzo.



Árbitro. Andrés Matonte (Uruguay).



Estadio. Hernando Siles.

Colombia vs. Ecuador (18.00 horas por VTV Plus)

Colombia irá en busca de una revancha: en noviembre de 2020 Ecuador lo derrotó 6-1 en Quito por la cuarta fecha de las Eliminatorias, una goleada que obligó al DT Carlos Queiroz a dejar su puesto para que Reinaldo Rueda se hiciera cargo.



Colombianos y ecuatorianos se medirán hoy en la disputa por uno de los cupos directos a Catar, donde los cafeteros son quintos en la tabla con 15 puntos, uno menos que sus vecinos, que son terceros, “acolchonando” a Uruguay que se encuentra en el medio.



Si el conjunto de Rueda se lleva los tres puntos saldrá del riesgo de caer en la repesca para meterse de momento en los cuatro cupos directos al Mundial a falta de seis fechas.



Colombia llega de quitarle el puntaje perfecto a Brasil, con un valioso empate sin goles, pero esta fue la sexta igualdad en once fechas y la afición exige que el equipo comience a sumar de a tres.



“Es un partido de suprema importancia, para nosotros es como una final”, anticipó el volante cafetero, Juan Cuadrado.



Por su parte, Ecuador llega con sus propias necesidades tras la inesperada derrota 2-1 ante Venezuela.



“Ecuador es una grandísima selección, ya podemos recordar lo que nos pasó, creo que debemos partir de ahí, tratar de hacer respetar nuestra casa”, arengó Cuadrado.



A fuerza de empates (cinco en los últimos siete partidos) Rueda ya tiene al equipo en la casilla del repechaje. Pero si quiere asaltar la zona de clasificación directa tendrá que ser más ofensivo.



Al cuerpo técnico de Ecuador le preocupa la condición de Enner Valencia, el goleador histórico, quien fue sustituido el domingo por una contracta en el abductor. El DT Gustavo Alfaro reconoció que tiene algunos jugadores con molestias a los que esperará hasta horas antes del partido.



Previo al duelo, el DT de la Tri reconoció: “Colombia es un equipo parejo, muy difícil de vulnerar, que empata muchos partidos para sostener una regularidad, frente a los demás que ganamos y perdemos y no la tenemos. No sé si tiene debilidades. Es un equipo práctico que sabe muy bien a lo que juega”.



El encuentro será seguido de cerca por Uruguay, que tiene los mismos puntos que Ecuador, pero con desventaja en diferencia de goles.

FICHA Probables formaciones Colombia: Ospina; Muñoz, Mina, Cuesta, Mojica; Cuadrado, Uribe, Barrios, Díaz; Borré, García. DT. Reinaldo Rueda.



Ecuador: Ramírez; Preciado, Arboleda, Torres, Hincapié, Estupiñán; Gruezo, Caicedo; Plata, Estrada, Mena. DT. Gustavo Alfaro.



Árbitro: Diego Haro (Perú).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Argentina vs. Perú (20.30 horas por VTV Plus)

Argentina sigue en su luna de miel posterior a la conquista en la Copa América y, luego de que Uruguay fuese la última víctima, recibirá a un alicaído Perú que frenó su recuperación al caer ante Bolivia (1-0).



La albiceleste (22 unidades) buscará extender su invicto en Eliminatorias. Para los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca (11 puntos) el problema estará en frenar a Messi y al equipo de Scaloni que encontró la receta para jugar a ritmo de su estrella, sin renunciar a atacar y conseguir los goles que necesita para salir de la séptima posición.



Ficha Probables formaciones Argentina. Martínez; Montiel o Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Martínez, Di María, Messi. DT. Lionel Scaloni.



Perú. Gallese; Lora, Ramos, Callens, López; Aquino, Yotún; González, Cueva, Costa; Lapadula. DT. Ricardo Gareca.



Árbitro. Wilton Sampaio (Brasil).



Estadio. Monumental.

Chile vs. Venezuela (21.00 horas por GolTV)

Luego de una estadía que le ha causado dolor de cabeza a Venezuela, selección que ha denunciando dificultades para poder entrenar de forma adecuada producto de imposiciones sanitarias pese a que todo el plantel cuenta con pruebas PCR negativas, Chile y la Vinotinto disputaran un partido vital para sus aspiraciones de alcanzar una plaza en Catar y al que llegan con ánimo tras sumar una victoria en los sus duelos previos.



Venezuela, última con siete unidades, está a nueve de la clasificación y ocho del repechaje, y Chile está antepenúltima con 10. Matemáticamente tienen opciones de lograr meterse en la cita mundialista. Para el duelo, los de Lasarte recuperan a Medel, pero luchará con la baja de Aránguiz, mientras que la visita no contará con tres jugadores importantes: Chancellor, Moreno y Soteldo.



FICHA Probables formaciones Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripán, Vegas; Pulgar, Vidal, Alarcón; Sánchez, Mora, Brereton. DT. Martín Lasarte.



Venezuela: Faríñez; Hernández, Ferraresi, Martínez, González; Martínez, Rincón; Bello, Peñaranda, Machís; Ramírez. DT. Leonardo González.



Árbitro. Raphael Claus (Brasil).



Estadio. San Carlos de Apoquindo.