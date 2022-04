El hermano de Bilardo contó cómo le dijeron al exDT que Maradona está muerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fallecimiento de Diego Maradona a sus 60 años, el 25 de noviembre de 2020, conmocionó al mundo del deporte argentino. Quienes compartieron una cancha de fútbol o un plantel junto a él se vieron visiblemente afectados por esta triste noticia. Una de las personas con la que más apego tuvo el exjugador de Napoli, Boca, entre otros, fue con Carlos Bilardo, con quien compartió la gesta del Mundial de México 1986 y que actualmente se encuentra internado por una enfermedad neurodegenerativa.



El gran dilema que se disipó en las últimas horas era si el Narigón, con quien tenía un fuerte vínculo, estaba enterado del suceso. Quien otorgó más datos sobre ello fue su hermano Jorge, en diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad: "Sí, lo sabe. Ya se había avivado porque veía en cada cancha las banderas. '¿Qué pasa con el Diez?', preguntaba. Esto fue hace como tres o cuatro meses y los muchachos (por los jugadores que salieron campeones en el Mundial 86) le dijeron 'no, lo que pasa es que falleció'".



Al continuar con su relato, Jorge comentó cómo siguió la conversación, hasta darle el motivo del deceso de Maradona: "¿Uh, qué hizo?, ¿Qué pasó?", cuestionó Bilardo, a lo que le respondieron de manera tajante para cerrar la conversación: "No, nada, un paro cardíaco".



Hasta el día de hoy, según expresó su hermano, Bilardo no volvió a ahondar sobre el tema y aseguró que se siente tranquilo por que no se tergiversó la información: "Lo importante es que se le dijo la verdad, no se le mintió. Aunque los doctores decían para qué ahora, porque está en recuperación y quizás le puede caer mal, que esperemos un tiempo, que se le irá diciendo y quizás se dará cuenta él solo. Y con el tiempo se le fue diciendo despacito y ya está, ya pasó".



A pesar de la trágica noticia, comentó que el exjugador y director técnico de Estudiantes de La Plata digirió rápidamente el mal trago: "La reacción fue como si nada, quedó ahí quieto y tranquilo, como ya esperándolo. Él sabía que Diego estaba mal, si lo usaron hasta el último minuto pobre Diego".



Por último, y a modo personal, Jorge Bilardo no ocultó su bronca por el fallecimiento de Maradona y culpó al entorno que tuvo en sus últimos días de vida: "Había que tenerlo como amigo, era un tipo bárbaro. Nosotros estábamos a seis cuadras (en la avenida Juan B. Justo) de su casa cuando jugaba en Argentinos. Teníamos el negocio cerca y lo conocíamos al suegro que paraba en el café donde íbamos nosotros. Coco Villafañe y Claudia son del barrio y como personas son de diez. Lo que pasa es que lo llevaron por mal camino".



Según lo que determinaron las autopsias, Maradona murió por consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario que derivó en una insuficiencia cardíaca. Sus restos, tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, se encuentran en el Jardín Bella Vista, un cementerio privado ubicado en la zona de San Miguel.