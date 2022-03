¿Cómo que no hay fútbol en Uruguay esta semana? Juega la Segunda División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El referéndum del domingo por la LUC sumado a la disputa de la Eliminatorias, llevó a que se detuviera el Torneo Apertura de Primera División este fin de semana, pero ello no significa que no habrá fútbol para ver. La Segunda Profesional disputa su segunda fecha del Torneo Competencia, aunque será íntegramente este viernes.

Serán tres los juegos que se televisarán en directo a través de VTV Plus y Star+. Los encuentros y horarios son los siguientes:

- Hora 13.45: Juventud vs. Villa Española (Parque Artigas, TV)

- Hora 16.00: Sud América vs. Central Español (Olímpico)

- Hora 16.00: Miramar Misiones vs. Uruguay Montevideo (Capurro)

- Hora 16.00: Progreso vs. Cerro (Paladino, TV)

- Hora 18.15: Racing vs. Rampla Juniros (Palermo, TV)

- Hora 19.00: Atenas vs. La Luz (Domingo Burgueño Miguel)